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"Игра престолов": 3 серия 8 сезона удивит фанатов. Смотреть трейлер онлайн

В 3 серии 8 сезона сериала "Игра престолов" создатели показывают фанатам много интересного

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:06
"Игра престолов" 8 сезон
"Игра престолов" 8 сезон
Фото: twitter.com/GameOfThrones

Вторая серия 8 сезона сериала "Игра престолов", трейлер которой появился в сети, вышла в эфир 21 апреля. А утром 22 апреля канал HBO опубликовал тизер 3 эпизода 8 сезона "Игры престолов".

На кадрах видео мы видим много тысячное войско безупречных, которые под предводительством Серого Червя готовятся защитить Винтерфелл. Также показаны Джон Сноу, Дейенерис, Тирион, Варис, сир Давос, Санса и другие герои, которые сейчас на севере. 

Судя по тому, как герои реагируют на происходящее – битву они могут проиграть. Также мельком показали и ледяного дракона. Видимо Король Ночи со своим войском и мертвым драконом уже добрались до Винтерфелла.

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Источник: Сегодня
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