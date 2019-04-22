"Игра престолов": 3 серия 8 сезона удивит фанатов. Смотреть трейлер онлайн

В 3 серии 8 сезона сериала "Игра престолов" создатели показывают фанатам много интересного

"Игра престолов" 8 сезон Фото: twitter.com/GameOfThrones

Вторая серия 8 сезона сериала "Игра престолов", трейлер которой появился в сети, вышла в эфир 21 апреля. А утром 22 апреля канал HBO опубликовал тизер 3 эпизода 8 сезона "Игры престолов".

На кадрах видео мы видим много тысячное войско безупречных, которые под предводительством Серого Червя готовятся защитить Винтерфелл. Также показаны Джон Сноу, Дейенерис, Тирион, Варис, сир Давос, Санса и другие герои, которые сейчас на севере.

Судя по тому, как герои реагируют на происходящее – битву они могут проиграть. Также мельком показали и ледяного дракона. Видимо Король Ночи со своим войском и мертвым драконом уже добрались до Винтерфелла.

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