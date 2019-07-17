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"Игра престолов" получила рекордные 32 номинации на "Эмми 2019"

Чернобыль получил только 19 номинаций

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:06
"Игра престолов"
"Игра престолов"
Фото: Instagram

В Лос-Анджелесе объявили номинантов 71-й американской телевизионной премии "Эмми". Рекордное количество номинаций получил сериал "Игра престолов", фанаты которого требовали пересъмок последнего сезона. В этом году проект взял 32 номинации на премию "Эмми".

Смотрите видео о том, что "Игра престолов" получит приквел:

Стоит отметить, что большое количество номинаций на престижную премию получил сериал "Чернобыль" – целых 19 ступенек.

Кроме "Игры престолов" и "Чернобыля", за статуэтки будут бороться такие сериалы: "Лучше звоните Солу", "Убивая Еву", "Озарк", "Это мы", "Барри", "Удивительная миссис Мейзел" и другие.

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Торжественная церемония вручения наград премии "Эмми" пройдет в Лос-Анджелесе, 22 сентября 2019 года.

Напомним, в пошлом году, в категории "Лучший драматический сериал" награду получила "Игра престолов". За победу в этой номинации – самой престижной в телевизионной "Эмми" – также боролись сериалы "Американцы", "Корона", "Очень странные дела", "Мир Дикого Запада", "Рассказ служанки" и "Это мы".

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Источник: Сегодня
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