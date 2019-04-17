Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Игра престолов": создатель "Звездных войн" побывал на съемках, а Кит Харингтон повредил гениталии

Канал HBO показал ролик со съемок 8 сезона, в котором много забавных и интересных кадров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:24
"Игра престолов" 8 сезон
"Игра престолов" 8 сезон
Фото: YouTube

"Отец" "Звездных войн" Джордж Лукас, как оказалось, побывал на съемочной площадке финального сезона "Игры престолов", 1 эпизод которого установил рекорд по просмотрам. А узнали мы это из ролика, который опубликовал канал HBO, в котором показаны кадры о съемках заключительного сезона. В частности, там есть видеофакт присутствия на площадке самого Джорджа Лукаса.

Легендарный режиссер действительно был на съемках и бродил по площадке, наблюдая за процессом и общаясь в перерывах с актерами, в частности, с Эмилией Кларк и Китом Харингтоном.

А еще видео демонстрирует камео Роб МакЭлхенни из сериала "В Филадельфии всегда солнечно" и Мартина Старра из "Силиконовой долины". А Харингтон рассказывает о неприятном моменте с искусственным драконом… Дело в том, что, по словам актера, во время съемок, его правое яичко актера защемило в механическом ящере, на котором он сидел.

Премьера второй серии состоится 21 апреля в США и 22 апреля в Украине.

Напомним, канал HBO опубликовал трейлер второго эпизода восьмого сезона под названием Death has many faces ("У смерти много лиц").  Отметим, что второй эпизод саги продлится ориентировочно 58 минут. Также ранее мы писали о том, что было в первой серии 8 сезона "Игры престолов".

Тем же, кому нравятся украинские сериалы, напоминаем, что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

Смотрите подробности жизни звезды сериала "Игра Престолов" Питера Динклэйджа:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Кто умрет в "Игре престолов": искусственный интеллект раскрыл концовку сериала Новая заставка "Игры престолов" спойлерит события восьмого сезона Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"
трейлер HBO Джордж Лукас игра престолов 8 сезон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Концерт Пугачевой может обернуться грандиозным скандалом
Концерт Пугачевой может обернуться грандиозным скандалом
В США спасли кота-оборотня. Эту породу зафиксировали 9 лет назад
В США спасли кота-оборотня. Эту породу зафиксировали 9 лет назад
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму

Популярные статьи

Сегодня, 08:59Fun

На видео показали гигантского 18-килограммового кота

Сегодня, 07:00Food

Как приготовить вкусные домашние чебуреки с мясом

Сегодня, 06:50Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит воспользоваться советом друга, а Девам – больше фантазировать

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат деньги, а Весы рискуют допустить ошибку

Вчера, 15:05Fun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 13:34Travel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Вчера, 09:01Шоу-бизнес

Без ретуши: реальные фото Эшли Грэм в купальнике

15 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Стрельцам важно не нарываться на конфликт, а Козероги получат прибыль

15 апреляFun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

15 апреляЭксклюзив

Батуми – столица чудес: как недорого отдохнуть на море и в горах без загранпаспорта

15 апреляFun

Ссора помогла семейной паре обеспечить себя на всю жизнь

15 апреляFun

Женщина неудачно сходила в салон красоты: фото татуажа

15 апреляАфиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

15 апреляFun

Женщина нашла на пляже потерянное украшение средневекового короля: фото

14 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Близнецы получат выгодное предложение, а Девы найдут решение проблемы

14 апреляШоу-бизнес

"Это уже слишком": LOBODA шокировала сеть откровенным кадром

Новости партнеров

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»
«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»
Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой
Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой
Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Сельдь в «дубленке»: рецепт холодной закуски
Сельдь в «дубленке»: рецепт холодной закуски
Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)
Сальма Хайек поразила откровенным фото
Сальма Хайек поразила откровенным фото
Торт Минутка на сковороде без выпечки
Торт Минутка на сковороде без выпечки