"Игра престолов": создатель "Звездных войн" побывал на съемках, а Кит Харингтон повредил гениталии

Канал HBO показал ролик со съемок 8 сезона, в котором много забавных и интересных кадров

"Игра престолов" 8 сезон Фото: YouTube

"Отец" "Звездных войн" Джордж Лукас, как оказалось, побывал на съемочной площадке финального сезона "Игры престолов", 1 эпизод которого установил рекорд по просмотрам. А узнали мы это из ролика, который опубликовал канал HBO, в котором показаны кадры о съемках заключительного сезона. В частности, там есть видеофакт присутствия на площадке самого Джорджа Лукаса.

Легендарный режиссер действительно был на съемках и бродил по площадке, наблюдая за процессом и общаясь в перерывах с актерами, в частности, с Эмилией Кларк и Китом Харингтоном.

А еще видео демонстрирует камео Роб МакЭлхенни из сериала "В Филадельфии всегда солнечно" и Мартина Старра из "Силиконовой долины". А Харингтон рассказывает о неприятном моменте с искусственным драконом… Дело в том, что, по словам актера, во время съемок, его правое яичко актера защемило в механическом ящере, на котором он сидел.

Премьера второй серии состоится 21 апреля в США и 22 апреля в Украине.

Напомним, канал HBO опубликовал трейлер второго эпизода восьмого сезона под названием Death has many faces ("У смерти много лиц"). Отметим, что второй эпизод саги продлится ориентировочно 58 минут. Также ранее мы писали о том, что было в первой серии 8 сезона "Игры престолов".

Тем же, кому нравятся украинские сериалы, напоминаем, что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

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