Игрушка-маньяк, мама-робот и певица: что посмотреть в кино на этой неделе

На этой неделе 17-23 июня в кинотеатрах можно будет посмотреть семь новых фильмов

"История игрушек 4" Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах с 20 июня можно посмотреть сразу семь новых кинопремьер: триллеры, мультфильм, комедии, фильмы ужасов. Мы предлагаем список кинопремьер – что посмотреть на этой неделе 17-23 июня.

"История игрушек 4"

Новая часть семейной франшизы об игрушках. На этот раз игрушки отправятся в дорожное путешествие вместе с их хозяйкой Бонни (Мадлен МакГроу) и другими игрушками. Бонни самостоятельно смастерила из пластиковой вилки игрушку по имени Форки (Тони Хейл), но он не считает себя игрушкой и постоянно норовит сбежать. Однажды ему это удается, и герои отправляются на его поиски, в ходе которых попадают в парк аттракционов, где знакомятся с бойкой парочкой плюшевых игрушек Уткой (Кигэн-Майкл Ки) и Кроликом (Джордан Пил) и воссоединяются с давней подругой Бо Пип (Энни Поттс).

Добродушная темнокожая женщина скрывает за маской свою темную сущность. По сюжету, группа подростков планирует вечеринку и с радостью соглашается провести ее в подвале дома одинокой Сью, которую зовут "Ма". Ребята даже не представляют себе, чем обернется для них эта вечеринка, и какие тайны хранит их покровительница.

Новый музыкальный фильм от режиссера "Ла-ла-лэнда" Макса Мингеллы. В роли певицы Вайолет – Эль Фаннинг. Она исполнила роль провинциалки, мечтающей о славе. В погоне за ней Вайолет решает попробовать свои силы в шоу талантов. Но как ей справиться с неуверенностью в собственных силах, страхами, и одержать долгожданную победу? В фильме прозвучат песни которые исполнили Элли Голдинг, Энн Ленокс, Ариана Гранде и Кэти Перри.

История матери-одиночки Карен, воспитывающей сына Энди. По сюжету, они недавно переехали в новый город. Однажды на день рождения она дарит ему куклу Чаки, о которой он долго мечтал. Чаки – не простая кукла, с ее помощью можно управлять многими устройствами от "Казлан". Кукла должна стать для Энди другом, которых у парня нет. Но Карен даже не подозревает о зловещей натуре куклы, о его кровожадности. Когда Чаки получил практически безграничные способности, он начинает свою игру. Смышленый Энди быстро все понимает и пытается уничтожить Чаки, пока не стало совсем поздно.

Д’орси – гениальный моряк-подводник, с идеальным слухом. "Золотое ухо" может с легкостью идентифицировать звуки, но однажды фатально ошибается. Теперь под угрозой смерти оказывается целый экипаж подлодки. Пытаясь реабилитироваться, Д’орси попадает в самый эпицентр международного конфликта, когда мир оказывается за шаг до ядерной войны. Парень расследует дело о военной провокации. Чтобы предотвратить апокалипсис, элитной боевой команде подлодки необходимо совершить невозможное, ведь главный приказ отмене не подлежит.

"Дитя робота/ Я мать"

В результате эпидемии жизни на Земле больше нет. В секретном бункере ООН в криогенной заморозке хранится 65 тысяч человеческих эмбрионов. Робот Мать выращивает одного из них. Это – девочка. В 38 лет Мать обучает ее философии и этике. Однажды в бункере ломается электросистема и девочка вдруг понимает, что может оказаться вне бункера, возможно, что там есть жизнь. Ее мнение подтверждает Женщина, которая однажды стучится в бункер и просит пустить ее. Женщина рассказывает, что некоторые люди еще живы и доверять роботом нельзя. Девочка и Женщина сбегают из бункера.

Это пародийная комедия – пародия на "Игру престолов", об ожесточенной борьбе за власть нескольких влиятельных семей в мире фэнтезийного средневековья. На что же готовы соперники, ради завоевания трона?

Напомним, с 13 июня в кинотеатрах уже можно посмотреть три новых фильма: фантастический боевик, приключенческий семейный фильм и криминальный триллер.

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