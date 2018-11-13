Их больше, чем ты думаешь: появился крутой трейлер мультфильма "Человек-Паук: Через вселенные"

В режиссерском кресле оказался Боб Персичетти

Кадр из видео "Человек-Паук: Через вселенные"

Многие не успевают следить за Человеком-пауком – уж очень много вышло новинок об этом герое. Теперь же появился новый трейлер полнометражного мультфильма "Человек-Паук: Через вселенные".

Отметим, что в центре сюжета уникальной и инновационной в визуальном плане картины подросток из Нью-Йорка, который живет в мире безграничных возможностей вселенных Человека-паука, где костюм супергероя носит не только он.

В режиссерском кресле – оказался Боб Персичетти ("Шрек-2"). А над сценарием работали Фил Лорд и Кристофер Миллер, известные по франшизе "Лего. Фильм".

Анимационная лента выйдет в украинский прокат 13 декабря 2018 года.

Напомним, мультфильм основан на комиксах Ultimate Marvel. По сюжету, Люди-Пауки из других вселенных попадают в мир подростка Майлза Моралеса. Происходит это после взрыва суперколлайдера. В итоге им предстоит победить врагов и вернуться к себе домой.