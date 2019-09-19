Иллюзионист Роман Бондарчук: "Могу сделать так, что Верховная Рада исчезнет"

Иллюзионист рассказал, как устроил фурор в Абу-Даби

Роман Бондарчук Фото: пресс-служба

Известный украинский иллюзионист Роман Бондарчук в интервью "Сегодня" рассказал, как устроил фурор в Абу-Даби, какие иллюзионы пользуются самой большой популярностью, о несчастных случаях во время номеров и реальной стоимости фокусов

- Роман, не так давно вы вернулись в Украину после длительных гастролей в ОАЭ. Как мне известно, вы там принимали участие в создании тематического иллюзионного шоу об истории легендарной автомобильной марки. Как так вообще получилось, что вас туда пригласили?

- После прошлогодней премьеры моего первого большого сольного шоу в Киеве со мной неожиданно связались кастинг-менеджеры тематического парка Ferrari в Абу-Даби и предложили сотрудничество. Оказалось, что один из людей, принимающих решения, увидел наши номера и загорелся идеей сделать нечто подобное. Как я уже потом узнал, я был первым и пока единственным иллюзионистом из Европы, кому они предоставили возможность совместно создать большое шоу на их площадке. Не хочется сильно хвастаться, но, мне кажется, это очередная победа Украины на мировой арене, где наших артистов действительно очень ценят.

Роман Бондарчук Фото: пресс-служба

- Расскажите о шоу.

- На территории парка находится театр, там и проходили наши выступления. В среднем мы показывали по три-четыре шоу в день, каждое продолжительностью до получаса. Безусловно, это очень интересный опыт. Правда, учитывая постоянную жару, и достаточно энергозатратный. Специально для шоу были пошиты новые костюмы, полностью изменена стилистика номеров, подобрана другая музыка. По сценарию я играл водителя, который устраивает тест-драйв, а в одном из номеров я вместе с командой, с помощью собственных тел, демонстрировали несущуюся машину.

- А можете раскрыть секрет контракта, который вы подписывали?

- Что касается международных контрактов, чаще всего они связаны с обязательствами, которые ты берешь на себя и на свою команду. Например, я сам несу ответственность за свой внешний вид, рабочее состояние и свой реквизит. Я должен быть всегда готов к любым изменениям в графике. Большая часть контракта именно в Эмиратах касалась больше специфики самой страны. Например, отдельным пунктом было прописано, что я не могу касаться руками зрителей.

- Какие сейчас у вас цели?

- На данный момент мы с командой взяли паузу. Конечно, есть желание повторить шоу, которое было в Октябрьском дворце, и отправиться в тур по Украине.

- Видела ваши совместные фотографии с самым известным иллюзионистом в мире Дэвидом Копперфильдом. Расскажите, как вы познакомились?

- Наверное, нужно сказать, что своей карьерой я обязан именно Копперфильду. Ведь именно после того, как я увидел его шоу по телевизору, я решил сам удивлять людей и сделать это профессией. С Копперфильдом мы встретились в Лас-Вегасе после его шоу. Это были невероятные ощущения – видеть вживую своего кумира детства, сидя во втором ряду. А можете представить мои эмоции, когда уже в первом трюке, во время которого исчезают несколько зрителей, он меня вызвал на сцену ему ассистировать. Для меня это был просто шок! Дальше большую часть шоу я смотрел уже не с точки зрения зрителя, а коллеги по цеху. Я переживал, чтобы ничего не произошло. Но он, конечно, суперпрофессионал. И несмотря на свои 62 года, делает 700 шоу в год! А познакомились мы незапланированно. Уже после шоу я подошел к охране и попросил передать Дэвиду мою визитку. За спрос, как говорится, денег не берут. И когда они узнали, что я сам иллюзионист, нам разрешили пройти за кулисы. У нас было всего несколько минут, но мы успели немного пообщаться и даже сфотографироваться всей семьей на память.

Роман Бондарчук Фото: пресс-служба

- Вы все его фокусы разгадали?

- Я могу предположить, как делается тот или иной номер. Но говорить со 100-процентной уверенностью сложно, это же тайна каждого иллюзиониста. Когда ты смотришь шоу вживую, у тебя есть доли секунд разгадать номер, и уследить за всем просто невозможно. Раскрывать чужие секреты я не буду, это же не я вкладывал миллионы в их создание. Надо помнить, что шоу – это не только магия, но и отвлечение внимания. Могу сказать, что лично меня впечатлило больше всего. Это появление над зрительным залом огромной летающей тарелки! Откуда она взялась, думаю, для большинства зрителей осталось загадкой. А вообще я кайфую от того, когда другие фокусники меня могут удивить. Удивление – это невероятно классное ощущение.

- А вы не хотите в своих шоу использовать его фокусы? Или это неэтично?

- Скажем так. Можно использовать подход к созданию шоу и сам процесс работы с командой. Но второй Копперфильд никому не интересен. Чтобы сделать себе имя, нужно как минимум чужие фокусы модифицировать так, чтобы оригинал уже не считывался. А вообще заимствование классических эффектов один в один – это большая проблема в нашей сфере.

- Какой фокус на данный момент в своей карьере вы считаете самым крутым?

- Крутость зависит от восприятия людей. Например, в техническом плане фокус может быть сложным и затратным, а реакция на него может оказаться у публики совсем обычной. А иногда самый простой фокус с одной только монеткой может заставить человека впасть в ступор. Самый любимый на данный момент фокус – это когда я лежу на столе, а у меня начинают пропадать части тела. Себестоимость именно этого номера – около 10 тысяч долларов. Вообще нужно понимать, что фокусы – это финансово затратное удовольствие. Причем процесс подготовки иногда занимает приличное количество времени, и все эксперименты тоже стоят денег.

Роман Бондарчук Фото: пресс-служба

- Однажды вы сделали так, что прямо с НСК "Олимпийский" на глазах у публики исчез десятитонный экскаватор. Расскажите, как вы готовились к этому номеру?

- Изначально мне позвонили из агентства и спросили, какой номер мы можем предложить клиенту, чтобы его удивить. На тот момент я шел по улице, у меня не было времени на просчитывание всей суммы, поэтому я назвал цифры практически наобум. А клиент взял и согласился (смеется). Это была самая быстрая сделка в моей жизни.

- То есть вы подтвердили создание фокуса, еще не понимая, как будете его выполнять?

- Теоретически в наше время можно сделать все. Вопрос только в бюджете. В итоге этот номер мы подготовили практически за три недели. Для сравнения: за рубежом наши коллеги тратят на подобные трюки иногда месяцы.

- Сколько стоил этот трюк?

- Я понимаю ваш интерес, но это коммерческая тайна. Но скажу, что в процесс подготовки мы вышли за рамки бюджета в полтора раза. Поэтому часть денег мне пришлось докладывать из собственного кармана.

- Ничего себе!

- Да, такое бывает. Есть проекты, которые нам приходится выполнять, что говорится, в ноль или даже бесплатно. Только ради того, чтобы о нас узнало как можно больше людей. До нас в СНГ никто не заставлял исчезнуть экскаватор.

- Как мне известно, другая часть вашей работы – это корпоративы. Какие самые частые пожелания высказывают клиенты?

- Самое популярное пожелание – когда клиенты просят распилить их жен или мужей (улыбается). А вообще все фокусы мы стараемся готовить индивидуально, чтобы даже тем, кто уже видел наши номера, было интересно наблюдать за процессом рождения магии. А вообще когда я работаю в интерактиве со зрителем, это цепляет публику больше всего. Причем необязательно, чтобы это был дубайский шейх, премьер-министр Италии или экс-президент Казахстана. Хотя и такой опыт в моей копилке имеется (улыбается). Зрители невероятно реагируют на то, когда я угадываю пин-коды их карточек или происходит левитация предметов.

- Вы знакомы с российскими иллюзионистами братьями Сафроновыми. Как оцениваете их творчество?

- Лично с ними я не знаком, но был однажды на их выступлении. Они отлично работают. А еще им удалось закрепиться на ТВ и стать долларовыми миллионерами, что тоже очень неплохо. Единственное, что мне не нравится, что они раскрывают секреты не своих иллюзионов. Это не совсем этично, мягко говоря.

- А вы грезите о собственном шоу на украинском телевидении?

- Амбиции, конечно, такие есть, поэтому ищем варианты реализации подобных идей. Главный мой партнер, советчик и компаньон – это моя жена. Все, что касается визуальной части наших шоу, режиссуры – именно ее заслуга. В этом плане у нее потрясающий вкус. Хотя по профессии моя жена – психолог.

- Пару лет назад вы говорили, что отказались от использования стекла в фокусах после травмы. После этого случались какие-то ЧП во время выполнения фокуса?

- Летом прошлого года я был приглашенным гостем на телевизионный проект "Король десертов". В одном из номеров я играл в русскую рулетку с ножами.

Получилось так, что я ошибся пакетом и проткнул свой большой палец ножом. У меня был разрез около трех сантиметров. Присутствующая в павильоне медсестра долго пыталась остановить мне кровь, и половина площадки была в крови (смеется). Полное восстановление заняло у меня порядка семи месяцев. Но самое главное – это ЧП произошло за десять дней до моего отъезда в Абу-Даби! Вот это действительно была жесть. Как я пропустил нож, я до сих пор не знаю. У меня было на выбор шесть бумажных колпаков, и я должен был догадаться, под каким из них спрятан нож... Я опустил руку не на пустой пакет. Конечно, когда я начал чувствовать, что протыкаю руку, я остановился, но было уже поздно...

- Как вы познакомились с будущей женой? Устраиваете ли вы для своей половинки оригинальные сюрпризы? Например, когда делали ей предложение руки и сердца?

- Со Светланой мы встретились на одном из кастингов в телешоу, после чего у нас завязалось общение. И, конечно, поскольку мы занимаемся иллюзионами, то периодически устраиваем друг другу сюрпризы. Например, во время предложения руки и сердца, которое я сделал на Эйфелевой башне, я тоже использовал кое-какие фокусы (улыбается).

- Вы окончили школу с золотой медалью и даже поступили в Киевский политех, но потом решили кардинально изменить свою жизнь, связав ее с иллюзионом. У вас вообще есть высшее образование?

- Я не знаю статус диплома, который я получил в эстрадно-цирковой академии. Кажется, там написано, что у меня неоконченное высшее образование. Когда я учился в политехе, я увидел рекламу фестиваля иллюзионистов и решил туда сходить. Там я узнал, что этому можно научиться, если очень хочется. Так я изменил свою профессию. В детстве я любил учиться, почти по каждому предмету дополнительно занимался с репетиторами. То есть родители серьезно занимались моим образованием. В КПИ я учился на инженерно-физическом факультете. Но за первый год учебы так и не понял, чем бы занимался после окончания вуза. Но в любом случае то, чему меня научили даже за один год, впоследствии мне как раз таки пригодилось. Например, черчение я и сейчас использую, когда продумываю какие-то номера. И если что-то ломается из реквизита в процессе подготовки, я почти всегда знаю, как это можно починить.

- В одном из интервью вы говорили, что можете заставить исчезнуть "Родину-мать" за 15 тысяч евро. А сколько вам понадобится, чтобы исчезла Верховная Рада?

- (Смеется) Я могу так сделать, но опять же, все зависит от технических условий. Как минимум мне понадобится огромная сцена. А вот о бюджете говорить пока сложно. Думаю, порядка 50-100 тысяч евро. Но поскольку я знаю некоторых ребят, которые сейчас стали депутатами, то думаю, может, дать им все-таки шанс что-то исправить в нашей стране? Они же еще ничего плохого не сделали, чтобы им исчезать вместе с Радой.

- Как вы считаете, нужно ли принимать какие-то законы, чтобы способствовать развитию вашей сферы деятельности?

- Главное пожелание – чтобы в Украине наступила экономическая стабильность. Чтобы украинцы могли ежемесячно тратить хотя бы 500 гривен на культурные ивенты. Хотя по сравнению с европейскими ценами на билеты, наши и так самые низкие. Более того: когда ты сам являешься организатором своего концерта, это больше похоже на благотворительность и поощрение своего самолюбия, нежели на зарабатывание денег. Правда, с первым моим концертом мне все-таки помогла компания "Квартал-Концерт", за что им спасибо.

- Почему не принимаете участие в телевизионных талант-шоу?

- У меня был однажды такой опыт. Но из-за того, что на тот момент у меня не было достойного репертуара, я не прошел кастинг. Но я ни на кого не в обиде. Нужно всегда помнить, что любое шоу – это просто шоу! Очень важен не только сам номер, но и время, когда ты с ним выступаешь, и даже настроение судей.

- Какие у вас отношения со спортом?

- Пока я больше активно рассказываю о том, как я активно занимаюсь спортом (смеется). Но, конечно, я стараюсь поддерживать тело в рабочем состоянии. Для этого мне достаточно 40-минутной кардиотренировки и легкой гимнастики.

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