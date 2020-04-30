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Интересные факты о фильме "Коли падають дерева": смотрите онлайн премьеру драмы

Фильм стал номинантом в семи категориях Берлинского кинофестиваля

1 мая состоится онлайн премьера современной драмы взросления "Коли падають дерева" на украинской платформе oll.tv. Ранее мы рассказали, почему стоит посмотреть "Коли падають дерева", так как эта кинолента точно не оставит вас равнодушными.

В преддверии премьеры делимся интересными фактами о захватывающей драме, снятой Украиной в копродукции с Польшей и Македонией.

Смотрите трейлер драмы "Коли падають дерева":

"Коли падають дерева": интересные факты

Режиссер Марыся Никитюк является членом Европейской киноакадемии, президент которой – Вим Вендерс – известный немецкий режиссер, снявший "Погружение" с Алисией Викандер и Джеймсом Макэвоем, а также "Небо над Берлином".

Фильм "Когда падают деревья" первый полнометражный дебют Марыси Никитюк.

Драма является копродукцией Украины, Польши и Македонии.

Проект стал победителем питчинга Одесского международного кинофестиваля в 2014 году.

В 2018 году "Коли падають дерева" попал сразу в семь номинаций Берлинского международного кинофестиваля.

Кадр из фильма "Коли падають дерева" Фото: dzygamdb.com

Оператор фильма – Михал Энглерт – фильмы с его участием были отмечены на кинофестивалях Берлинале и "Санденс"

В 2016 году сценарий фильма стал победителем церемонии 10 сессии ScripTeastAward, которая проводилась в рамках 69-го Каннского международного кинофестиваля.

Кроме премии имени Кшиштофа Кеслевского, сценарий Марыси Никитюк "Коли падають дерева" также получил денежное вознаграждение в 10 тыс. ввро для дальнейшего производства фильма.

Ряд мировых изданий еще 2017 называла "Коли падають дерева"одним из самых ожидаемых фильмов из Восточной Европы. После премьеры фильма в программе Panorama Берлинского кинофестиваля отзывы международной прессы колебались в диапазоне от "новое дыхание с Востока" и "настоящее возрождение украинского кино" до "яркий пример современной драмы".

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