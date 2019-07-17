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Интервью с Ахтемом Сеитаблаевым о фильмах "Домой", "Номера" и новых проектах

С актером и режиссером мы поговорили о новых фильмах, Каннском кинофестивале и мотивации

Ахтем Сеитаблаев Фото: facebook.com/odesaiff

На Юбилейном 10-м Одесском международном кинофестивале, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", представили фильм "Домой" режиссера Наримана Алиева. Главную роль в картине исполнил Ахтем Сеитаблаев.

Смотрите видео о том, как ранее Ахтем Сеитаблаев рассказал о творческих планах и семейных делах:

Мы поговорили с ним о его новых проектах, собственной звезде на "площади звезд" и, какие фильмы ему удалось посмотреть на ОМКФ 2019.

- Ахтем, недавно открыли Вашу "звезду" на "площади звезд". Когда Вы узнали о том, что будете, так сказать, в созвездии? Какой была Ваша реакция.

- Я узнал примерно за месяц до открытия звезды. Со мной связались, узнали, не против ли я, что я думаю о "площади звезд". Конечно, мне приятно получить, так сказать собственную звезду, тем более, что она расположена рядом со звездой Ады Роговцевой, которую я люблю и уважаю.

Для меня это еще и мотиватор, глядя, как на это отреагировали мои дети, как радовалась моя младшая дочь.

- Можно ли сравнить нашу "Площадь звезд" с Алеей славы в Голливуде?

- Конечно, параллели проводят все. Но лично для меня ценно то, что в моей стране есть такой проект, который мотивирует и радует.

Ахтем Сеитаблаев Фото: Алина Устиловская, Сегодня

- Расскажите о "Номерах". На ОМКФ был презентован тизер и объявлен актерский состав. Тяжело было работать с этими людьми, учитывая, что фильм снимался в очень короткий период?

- Нет, тяжело не было. Хотя фильм был снять в очень короткий срок, перед этим мы все отрепетировали. По сути, мы поставили спектакль, а потом отсняли его.

- Можете рассказать об игре каждого. Какая у кого "изюминка", чем "берет" этот актер (актриса).

- Они абсолютно разные. Они работают даже в разной актерской манере. Я это понимал и даже культивировал это в них. Ведь сама структура пьесы подразумевает сосуществование во времени и в одном пространстве этих разных людей. У каждого из них есть своя мечта, пусть даже не оформленная в словах или действиях. Но я получил удовольствие и радость, работая с ними.

- Актерский состав фильма отличается от того, что был в спектакле. Вы не переживали, что будут сравнивать?

- Нет. Я не видел спектакль. К сожалению, а может к счастью. У нас совпадали графики выхода спектакля и наших съемок. Но, зная Тамару Трунову (режиссер спектакля "Номера" – ред.), я уверен, что у нас совершенно разные истории.

- Все ли удалось реализовать?

- Я не скажу, что все. Ведь над фильмом нас двое работало сорежиссеров (Ахтем Сеитаблаев и Олег Сенцов – ред.). Но я сознательно принял решение, как бы не отличалось мое видение того или иного кадра, последнее слово было за Олегом.

- Также на кинофестивале в Одессе и ранее в Каннах показали фильм Наримана Алиева, в котором вы сыграли главную роль. Где вам комфортнее – быть актером или режиссером?

-Если говорить о комфорте – то, конечно, актером. Если говорить о драйве – то режиссером.

Нариман Алиев и Ахтем Сеитаблаев Фото: Алина Устиловская, Сегодня

- После премьеры на Каннском кинофестивале, как вы считаете, там фильм поняли? Не в плане языке, а в плане главной мысли, мессенджа?

- Думаю, что поняли. Но жюри в Каннах, наверное, сейчас сложно чем-то удивить.

-Что больше всего запомнилось на Каннском кинофестивале?

- Само нахождение на Каннском кинофестивале – это значимое событие. Однако, мне стыдно в этом признаться, но после длительных перелетов, в самом начале фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" – я уснул.

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- А Конотопская битва, о которой мы с Вами ранее говорили? Как сейчас обстоят дела?

- Сценарий уже написан, мы готовимся к питчингу в Госкино.

- Уже известны актеры?

- Пока что я хочу дождаться, будем снимать фильм или нет. Даже, если мы получим поддержку Госкино, снимать сейчас мы не будем. Будет подготовительный период.

Ахтем Сеитаблаев Фото: Алина Устиловская, Сегодня

- Какие фильмы на ОМКФ Вы уже посмотрели? Что можете о них сказать?

- К сожалению, только два. Фильм-открытие ОМКФ "Прекрасная эпоха" и фильм "Монос", который участвует в международной программе. Оба фильма мне очень понравились.

Напомним, ранее Ахтем Сеитаблаев рассказал Сегодня.Lifestyle о съемочном процессе и актерском мастерстве в фильме "Захар Беркут".

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