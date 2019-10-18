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Алексей Коган: "Я хочу, чтобы джаз в Украине был нужен, как тарелка овсянки для человека, страдающего язвой желудка"

Эксклюзивное интервью с Алексеем Коганом о джазовых фестивалях, кумирах и новых проектах

Алексей Коган Фото: Олег Батрак

Украинский джазмен, автор и ведущий радиопрограмм Алексей Коган рассказал Сегодня.Lifestyle о том, как началась его "любовь с джазом", о подготовке к 10-му фестивалю Leopolis Jazz Fest, а также своих кумирах.

Алексей, у Вас довольно библиотечное книжное прошлое. Расскажите об этом периоде жизни и почему Вы пошли на заочное отделение в Институт культуры?

Я поступил в Институт культуры (КНУКиИ – ред.) на заочное. Я был убежден, что мужчина должен работать перед тем, как получить высшее образование. Тем более, я знал, что нужно идти в армию и действовал по принципу – "Раньше сядешь – раньше выйдешь". И когда я пришел в институт поступать, то мне сказали: "Может, давайте позже?". Я ответил, что не хочу и ушел в армию. Также успел поработать год. Я работал в Центральной Научной Библиотеке в отделе комплектования.

Я был убежден, что мужчина должен работать перед тем, как получить высшее образование

Кто-то тратил деньги на пиво, а кто-то на ксерокопии. На ксерокопии тратил деньги я. А вся эта техника была под колпаком у КГБ, потому что это множительная техника. Но я быстро нашел общий язык с женщинами, которые работали в библиотеке и имел доступ в спецхран. Меня больше всего интересовала музыкальная литература и музыкальная периодика. Но вы не забывайте, что ЦНБ – это была библиотека обязательного экземпляра. Один экземпляр печатной продукции должен был быть в этой библиотеке. И кстати говоря, я принимал активное участие в строительстве нового корпуса библиотеки.

Алексей Коган Фото: Олег Батрак

Я тогда уже играл – до армии и после армии – на бас-гитаре. И когда моего сына в садике спрашивали, несмотря на то, что я работал в ЦНБ, – "где работает твой папа?", он отвечал, что мой папа работает на стройке, а вечером играет на бас-гитаре за деньги.

Я закончил Институт культуры, и закончил хорошо. Потом работал в студии "Фонограмма". А потом случилось… у меня была встреча с отцом, а мой отец никогда не опаздывал. И отец опоздал на 20 минут. Может случайность, может нет. И я встретил Николая Николаевича Аммосова. Не путайте с хирургом (смеется). Это автор первой на украинском радио программы "25 хвилин джазової музики". И вот он предложил мне работать на радио. Это абсолютная случайность! Николай Николаевич приглашал на работу не меня, а мои диски. Я до этого уже работал внештатным автором на радио "Промінь". Записывал музыку, писал тексты, которые в эфире читали другие люди.

Знаете, иногда бывали страшные вещи. Ты слышишь по радио программу, где написан твой текст и звучит твоя музыка, а тот, кто читает этот текст, делает это гораздо лучше тебя: где сделает паузу, где-то поменяет предложение местами – это уже мастерство.

А 1 марта 1992 года я попал в штат обновленного радио "Промінь" и стартовал с программой "Година меломана" с 18-ти до 19-ти каждый день. И началась история работы на радио. Это были незабываемые дни, незабываемые годы.

Алексей Коган Фото: Олег Батрак

Как начался Ваш роман с джазом?

Я столько раз об этом рассказывал, что даже неудобно! (смеется). Давайте коротко. Все началось с того, что родной брат моей мамы Захар Брагинский – он был рабочим на заводе Киевского торгового машиностроения – очень любил музыку. Он играл свадьбы на аккордеоне, я с ним успел еще поиграть. И он очень любил джаз. И когда приехал в Киев Дюк Эллингтон, это был 1971-й год, я учился в 7-м классе. Я как сейчас помню: он приходил с работы, принимал душ, надевал лучшую рубашку, красивый костюм, галстук, всегда платочек в кармане. Он меня называл "сыночка". Он говорил: одевайся, сыночка, мы идем на все концерты Дюка Эллингтона – когда ты вырастешь, он уже умрет. И вот я был три дня на всех четырех концертах Дюка Эллингтона. Я понял, что мне это интересно. Вы же не забывайте, что я еще 11 лет на скрипочке играл.

А почему бросили?

Я просто понял, что другая музыка мне не так интересна. А эти люди, которые сидели на сцене и которых я лицезрел четыре дня подряд, играли обновленную программу на 70-80% каждый день. Я понял, что это то, что интересно. Эти люди могли играть мертвыми. Они источали какую-то невероятную, я бы сказал животную энергию. Они кайфовали от того, что они делают.

У вас есть кумир?

Кумир есть у меня, и не один. У меня их много. Если называть нескольких, то, наверное, Иоганн Себастьян Бах, Дюк Эллингтон, Джон Колтрейн, мой отец и Курт Воннегут.

Алексей Коган Фото: Олег Батрак

Расскажите о фестивалях (Jazz in Kiev, "Alfa Jazz Fest", "Джаз Коктебель"). С чего все начиналось?

Начинать что-то всегда сложно. Но создание джазовых фестивалей в Украине, прежде всего, упирается в финансирование. Есть финансирование – есть фестиваль. Можете счесть, что я хвастаюсь, но я никогда не ходил к спонсорам. Опять же, отец научил: если ты идешь к кому-то просить на что-то деньги, ты должен помнить, что этот человек тебе ничего не должен.

Создание джазовых фестивалей в Украине, прежде всего, упирается в финансирование. Есть финансирование – есть фестиваль.

Все партнеры, которые есть и сейчас, обращались ко мне сами. Но начиналось все не с фестиваля, а с локальных концертов. Потом появился фестиваль Jazz in Kiev. А в следующем году – время идет очень быстро – будет 10-й фестиваль Leopolis Jazz Fest!

Но вы знаете, очень многим не нравится то, что я снова взял в руки бас-гитару. А я еще страшно комплексовал на фестивалях, если мы играли после коллектива, где играют молодые, которых я знаю. И только один раз контрабасист Денис Дудко сказал мне: "Чего ты комплексуешь? Каждый играет как умеет. Забей ты на всех, кому-то не нравится? Ты что, доллар, чтобы всем нравится?". Я понял, чего я должен обращать на это внимание?!

Мне 61 год и я должен делать то, что я хочу, а не обращать внимание на то, что кому-то не нравится.

Расскажите о 10-м фестивале Leopolis Jazz Fest? Как идет подготовка?

Вы знаете, учиться никогда не поздно. Мы научились многим вещам у людей, приезжающих на фестиваль. И вот Рэй Джеффорд, директор известного контрабастиста Авишая Коэна, который, кстати – и это не секрет – будет на фестивале, сказал две вещи. Первое: "Если вы закончили фестиваль и начинаете готовиться к следующему через три дня, помните, что опаздываете ровно на три дня" . А второе: "Не возите музыкантов, которых вы слушали в юности, а возите музыкантов, на которые люди покупают билеты" .

Мы научились многим вещам у людей, приезжающих на фестиваль

Также у нас есть уже несколько контрактов, которые я не имею права разглашать, кроме Авишая Коэна. Фестиваль будет длится 5 дней. И действительно, это будет что-то, ведь это 10-й фестиваль. Мы с ребятами в шутку говорим, что будем проводить фестиваль, совмещая приятное с помпезным.

Также уже начался отбор украинских музыкантов. Единственное, что хотел бы сказать, что в следующем году в рамках фестиваля должна состоятся презентация очень интересной джазовой книги, которую написала Лори Верхомин, последняя любовь Билла Эванса, с которой тяжелобольной музыкант провел 18 месяцев своей жизни. И у Билла, и у Лори украинские корни. Я с ней познакомился в интернете и у нас возникла идея перевести книгу на украинский язык. Сейчас этим занимается "Видавництво Старого Лева". Огромное им спасибо за поддержку.

Алексей Коган Фото: Олег Батрак

Чем будете удивлять на концерте "Джаз для взрослых", который состоится вот уже 19 октября в Caribbean Club?

Когда ты на радио 31 год и к тебе приходит много разных музыкантов, когда ты ездишь за границу и знаешь еще одну кучу музыкантов, когда ты делаешь фестиваль, на который приезжает гора разных музыкантов, естественно со многими у тебя сложились очень теплые отношения.

Есть много историй, а людям интересно, чем живет этот человек вне сцены. И у меня очень много историй, которые я насобирал. У меня есть четыре диска под названием "Джазовые истории с Алексеем Коганом".

Истории звучат перед каждой песней. То, что может заинтересовать. У каждой песни есть своя история, у каждой музыки есть своя история. Если вы знаете эту историю, расскажите ее людям. Так оно и происходит. Джазовые истории. Иногда люди ходят с интересом, а иногда в зале столько людей, что хочется играть "Чай для одного".

В одном из интервью вы рассказали, что вам писали много писем? Вы всегда на них отвечали?

Ответить на все письма невозможно. Да и для меня живое общение всегда интересней.

Сейчас джаз в Украине на каком уровне? Есть ли талантливые музыканты, которых можно сравнить с мировыми звездами?

Абсолютно на нормальном уровне. Я хочу, чтобы джаз в этой стране был нужен, как тарелка овсяной каши для человека, страдающего язвой желудка. Я хочу, чтобы у людей был выбор. Джаз – это музыка свободных людей. Нужно дать человеку выбор.

Я хочу, чтобы джаз в этой стране был нужен, как тарелка овсяной каши для человека, страдающего язвой желудка

Вы еще спрашивали о кумирах, я забыл одного кумира. Это человек, который 42 года проработал на радио "Голос Америки", автор ежедневной программы "Джазовый час" Уиллис Коновер.

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