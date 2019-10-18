Алексей Коган: "Я хочу, чтобы джаз в Украине был нужен, как тарелка овсянки для человека, страдающего язвой желудка"
Эксклюзивное интервью с Алексеем Коганом о джазовых фестивалях, кумирах и новых проектах
Украинский джазмен, автор и ведущий радиопрограмм Алексей Коган рассказал Сегодня.Lifestyle о том, как началась его "любовь с джазом", о подготовке к 10-му фестивалю Leopolis Jazz Fest, а также своих кумирах.
Алексей, у Вас довольно библиотечное книжное прошлое. Расскажите об этом периоде жизни и почему Вы пошли на заочное отделение в Институт культуры?
Я поступил в Институт культуры (КНУКиИ – ред.) на заочное. Я был убежден, что мужчина должен работать перед тем, как получить высшее образование. Тем более, я знал, что нужно идти в армию и действовал по принципу – "Раньше сядешь – раньше выйдешь". И когда я пришел в институт поступать, то мне сказали: "Может, давайте позже?". Я ответил, что не хочу и ушел в армию. Также успел поработать год. Я работал в Центральной Научной Библиотеке в отделе комплектования.
Кто-то тратил деньги на пиво, а кто-то на ксерокопии. На ксерокопии тратил деньги я. А вся эта техника была под колпаком у КГБ, потому что это множительная техника. Но я быстро нашел общий язык с женщинами, которые работали в библиотеке и имел доступ в спецхран. Меня больше всего интересовала музыкальная литература и музыкальная периодика. Но вы не забывайте, что ЦНБ – это была библиотека обязательного экземпляра. Один экземпляр печатной продукции должен был быть в этой библиотеке. И кстати говоря, я принимал активное участие в строительстве нового корпуса библиотеки.
Я тогда уже играл – до армии и после армии – на бас-гитаре. И когда моего сына в садике спрашивали, несмотря на то, что я работал в ЦНБ, – "где работает твой папа?", он отвечал, что мой папа работает на стройке, а вечером играет на бас-гитаре за деньги.
Я закончил Институт культуры, и закончил хорошо. Потом работал в студии "Фонограмма". А потом случилось… у меня была встреча с отцом, а мой отец никогда не опаздывал. И отец опоздал на 20 минут. Может случайность, может нет. И я встретил Николая Николаевича Аммосова. Не путайте с хирургом (смеется). Это автор первой на украинском радио программы "25 хвилин джазової музики". И вот он предложил мне работать на радио. Это абсолютная случайность! Николай Николаевич приглашал на работу не меня, а мои диски. Я до этого уже работал внештатным автором на радио "Промінь". Записывал музыку, писал тексты, которые в эфире читали другие люди.
Знаете, иногда бывали страшные вещи. Ты слышишь по радио программу, где написан твой текст и звучит твоя музыка, а тот, кто читает этот текст, делает это гораздо лучше тебя: где сделает паузу, где-то поменяет предложение местами – это уже мастерство.
А 1 марта 1992 года я попал в штат обновленного радио "Промінь" и стартовал с программой "Година меломана" с 18-ти до 19-ти каждый день. И началась история работы на радио. Это были незабываемые дни, незабываемые годы.
Как начался Ваш роман с джазом?
Я столько раз об этом рассказывал, что даже неудобно! (смеется). Давайте коротко. Все началось с того, что родной брат моей мамы Захар Брагинский – он был рабочим на заводе Киевского торгового машиностроения – очень любил музыку. Он играл свадьбы на аккордеоне, я с ним успел еще поиграть. И он очень любил джаз. И когда приехал в Киев Дюк Эллингтон, это был 1971-й год, я учился в 7-м классе. Я как сейчас помню: он приходил с работы, принимал душ, надевал лучшую рубашку, красивый костюм, галстук, всегда платочек в кармане. Он меня называл "сыночка". Он говорил: одевайся, сыночка, мы идем на все концерты Дюка Эллингтона – когда ты вырастешь, он уже умрет. И вот я был три дня на всех четырех концертах Дюка Эллингтона. Я понял, что мне это интересно. Вы же не забывайте, что я еще 11 лет на скрипочке играл.
А почему бросили?
Я просто понял, что другая музыка мне не так интересна. А эти люди, которые сидели на сцене и которых я лицезрел четыре дня подряд, играли обновленную программу на 70-80% каждый день. Я понял, что это то, что интересно. Эти люди могли играть мертвыми. Они источали какую-то невероятную, я бы сказал животную энергию. Они кайфовали от того, что они делают.
У вас есть кумир?
Кумир есть у меня, и не один. У меня их много. Если называть нескольких, то, наверное, Иоганн Себастьян Бах, Дюк Эллингтон, Джон Колтрейн, мой отец и Курт Воннегут.
Расскажите о фестивалях (Jazz in Kiev, "Alfa Jazz Fest", "Джаз Коктебель"). С чего все начиналось?
Начинать что-то всегда сложно. Но создание джазовых фестивалей в Украине, прежде всего, упирается в финансирование. Есть финансирование – есть фестиваль. Можете счесть, что я хвастаюсь, но я никогда не ходил к спонсорам. Опять же, отец научил: если ты идешь к кому-то просить на что-то деньги, ты должен помнить, что этот человек тебе ничего не должен.
Все партнеры, которые есть и сейчас, обращались ко мне сами. Но начиналось все не с фестиваля, а с локальных концертов. Потом появился фестиваль Jazz in Kiev. А в следующем году – время идет очень быстро – будет 10-й фестиваль Leopolis Jazz Fest!
Но вы знаете, очень многим не нравится то, что я снова взял в руки бас-гитару. А я еще страшно комплексовал на фестивалях, если мы играли после коллектива, где играют молодые, которых я знаю. И только один раз контрабасист Денис Дудко сказал мне: "Чего ты комплексуешь? Каждый играет как умеет. Забей ты на всех, кому-то не нравится? Ты что, доллар, чтобы всем нравится?". Я понял, чего я должен обращать на это внимание?!
Расскажите о 10-м фестивале Leopolis Jazz Fest? Как идет подготовка?
Вы знаете, учиться никогда не поздно. Мы научились многим вещам у людей, приезжающих на фестиваль. И вот Рэй Джеффорд, директор известного контрабастиста Авишая Коэна, который, кстати – и это не секрет – будет на фестивале, сказал две вещи. Первое: "Если вы закончили фестиваль и начинаете готовиться к следующему через три дня, помните, что опаздываете ровно на три дня". А второе: "Не возите музыкантов, которых вы слушали в юности, а возите музыкантов, на которые люди покупают билеты".
Также у нас есть уже несколько контрактов, которые я не имею права разглашать, кроме Авишая Коэна. Фестиваль будет длится 5 дней. И действительно, это будет что-то, ведь это 10-й фестиваль. Мы с ребятами в шутку говорим, что будем проводить фестиваль, совмещая приятное с помпезным.
Также уже начался отбор украинских музыкантов. Единственное, что хотел бы сказать, что в следующем году в рамках фестиваля должна состоятся презентация очень интересной джазовой книги, которую написала Лори Верхомин, последняя любовь Билла Эванса, с которой тяжелобольной музыкант провел 18 месяцев своей жизни. И у Билла, и у Лори украинские корни. Я с ней познакомился в интернете и у нас возникла идея перевести книгу на украинский язык. Сейчас этим занимается "Видавництво Старого Лева". Огромное им спасибо за поддержку.
Чем будете удивлять на концерте "Джаз для взрослых", который состоится вот уже 19 октября в Caribbean Club?
Когда ты на радио 31 год и к тебе приходит много разных музыкантов, когда ты ездишь за границу и знаешь еще одну кучу музыкантов, когда ты делаешь фестиваль, на который приезжает гора разных музыкантов, естественно со многими у тебя сложились очень теплые отношения.
Есть много историй, а людям интересно, чем живет этот человек вне сцены. И у меня очень много историй, которые я насобирал. У меня есть четыре диска под названием "Джазовые истории с Алексеем Коганом".
Истории звучат перед каждой песней. То, что может заинтересовать. У каждой песни есть своя история, у каждой музыки есть своя история. Если вы знаете эту историю, расскажите ее людям. Так оно и происходит. Джазовые истории. Иногда люди ходят с интересом, а иногда в зале столько людей, что хочется играть "Чай для одного".
В одном из интервью вы рассказали, что вам писали много писем? Вы всегда на них отвечали?
Ответить на все письма невозможно. Да и для меня живое общение всегда интересней.
Сейчас джаз в Украине на каком уровне? Есть ли талантливые музыканты, которых можно сравнить с мировыми звездами?
Абсолютно на нормальном уровне. Я хочу, чтобы джаз в этой стране был нужен, как тарелка овсяной каши для человека, страдающего язвой желудка. Я хочу, чтобы у людей был выбор. Джаз – это музыка свободных людей. Нужно дать человеку выбор.
Вы еще спрашивали о кумирах, я забыл одного кумира. Это человек, который 42 года проработал на радио "Голос Америки", автор ежедневной программы "Джазовый час" Уиллис Коновер.
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