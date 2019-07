Эксклюзив

Актриса Иванна Сахно: "Украина – это свет, талантливые люди и невероятная история"

Иванна Сахно – украинская актриса, которая живет и работает в Голливуде

Иванна Сахно Фото: Алина Устиловская, Сегодня

10-й Одесский кинофестиваль, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", радует не только сильными фильмами и новыми интересными встречами. Так, корреспонденту "Сегодня" удалось пообщаться с украинской актрисой, которая живет и работает в Голливуде – Иванной Сахно.

"Привет, я Иванка", – вот так просто, девушка протянула руку и познакомилась. Без лишней напущенности или пафоса, она легко говорила о себе, своих ролях в кино ("Тихоокеанский рубеж 2", "Шпион, который меня кинул"), а также о ОМКФ 2019.

- Иванна, Вы входите в состав жюри Международной конкурсной программы ОМКФ. Когда получили это предложение?

- Приглашение я получила полгода назад, и реакция была, конечно же, позитивная. Во-первых, я никогда не была в Одессе и всегда мечтала приехать в єнот город. Я много времени провела в Крыму, потому, что у меня папа из Крыма. Но это было давно. А вот в Одессу не было возможности приехать. Это просто фантастическая возможность побывать здесь. Что касается Одесского кинофестиваля, то у меня не было ранее опыта в жюри и это важно для меня. Когда я ехала сюда, то у меня не было каких-то ожиданий. Мне было интересно, с какими людьми я буду работать.

Иванна Сахно Фото: Алина Устиловская, Сегодня

Я сюда приехала с абсолютно чистым умом, чтобы посмотреть, каким будет этот опыт. Я благодарна этим людям, с которыми сейчас работаем. Члены жюри невероятные: умные, талантливые, с широким взглядом на жизнь. Интересно вести с ними дискуссию, которая нужна и важна. Эти дискуссии показывают взгляд на фильмы с другой стороны. Хотя, конечно, много вещей, в чем с ним соглашаемся.

- Ответственность, возможно, некую боязнь чувствуете?

-Конечно, я чувствую ответственность. Я уважаю кинематографистов, я уважаю силы, которые они вкладывают. И хочется с большим уважением отнестись и к тем фильмам, которые отобраны для конкурсной программы. Конечно же, фильмы невероятные. Я горжусь не только тем, что у меня есть возможность находится в Украине, но и тем, что в Украине есть такой фестиваль, который уважают иностранцы.

- Какой последний украинский фильм Вам удалось посмотреть?

- Последний украинский фильм, который я посмотрела, был в конкурсной программе (Смеется). Но недавно я пересматривала старые фильм. Перед приездом, я пересмотрела "Пропала грамота".

- На украинском языке? Не в дубляже?

- На украинским.

Иванна Сахно Фото: Алина Устиловская, Сегодня

- На красной дорожке ОМКФ вы поразили своим нарядом. Многие в сети сравнивали Вас с нежным цветком. Как Вам удается оставаться в форме? Есть какая-то диета? Или формула здорового образа жизни, возможно?

- Формула здоровья проста – я веган. Конечно, между проектами нет какой-то определенной диеты. Но, когда ты на проекте, ты сам становишься неотъемлемой частью съемок. Поэтому после съемок, все, чего хочется, так это сесть поесть борща.

Актриса Иванна Сахно

- Кстати, у Вас же были длинные волосы, но для роли в "Тихоокеанском рубеже" пришлось сделать стрижку. Не хотите снова отрастить длинные волосы?

- Нет, нет. Отращивать волосы снова нет желания. Конечно, я безумно волновалась, когда мне сказали, что будут стричь мои косы, а они были очень длинные. Но, когда меня подстригли, то я почувствовала, что мне комфортно. В конце-концов, есть парики, которые можно использовать в проектах.

- И в последнем фильме, который мы видели в кинотеатрах "Шпион, который меня кинул", вы также были с короткими волосами. Как Вам работа в этом проекте? Что запомнилось?

-Работа над этой героиней было очень интересной. Потому что Сюзана (режиссер фильма "Шпион, который меня кинул" Сюзанна Фогель – ред) была открыта к коллаборации. Ведь было обширное понятие героини в сценарии. То, кем она есть на самом деле. Она было негативным персонажем, убийцей. Но дальше было интересно создавать черты ее характера, то, каким она была человеком. Это был невероятный опыт и время работать с Сюзанной.

Иванна Сахно Фото: Алина Устиловская, Сегодня

- Опишите свой обычный, скажем, рабочий день в США? Все ли Вы успеваете?

- На съемочной площадки, в принципе все понятно – там есть определенное расписание, которого все придерживаются. А в обычный рабочий день нужно много читать сценариев, проводить встречи, работать над собой.

- Вы много работаете, на походы в кино время остается? Если да, то какой последний фильм удалось посмотреть?

- Конечно, я хожу в кино! Последний раз я была в кино как раз в день, когда я вылетала в Украину. И это был фильм Midsommar ("Солнцестояние" – ред.) от режиссера фильма Hereditary ("Реинкарнация" – ред.) Ари Астера. В принципе, фильм ужасов, но он стоит того, чтобы бы его посмотреть.

- Как Вы относитесь к своим персонажем, просматривая фильм на экране. Не возникает ли мысль: "Ай, могла вот так сыграть, а могла вот так!".

- Да, это часть работы над собой. Поэтому, такие моменты бывают постоянно. Понятно, что когда есть возможность посмотреть на себя уже после проекта, о это необходимость для дальнейшей работы над собой.

- Ранее в одном из интервью Вы говорили, что с родителями реже видитесь и общаетесь только по СМС и только на английском, чтобы не было акцента? Так до сих пор?

-да, так и есть. Но я с ними, не то чтобы редко общаюсь… как раз, скорее, часто общаюсь, вот только на английском языке. Они понимают английский язык. Просто это является частью развития, частью того, что необходимо иностранной актрисе в Америке. От этого я не стаю меньше украинкой.

Иванна Сахно Фото: Алина Устиловская, Сегодня

- Какие роли Вам бы хотелось сыграть (комедийная, драматичная, роль полицейского)

-Какой-то четкой роли пока что нет. Мне кажется, персонально для меня это не работает. Мне кажется, это может забирать фокус от читки сценариев, от понимания других героев. Если у тебя в мыслях только одна героиня. Хотя, конечно, мне интересны сильные персонажи, у которых есть над чем работать. Мне кажется, у каждого актера есть такое желание. Сыграть хороших женских героев.

- С кем из голливудских звезд вы бы хотели сыграть и почему?

- Есть множество актеров, которыми я вдохновляюсь. Тильда Суитон – она одна из моих самых любимых актрис. Емма Томпсон. Также есть актриса, которая, в моей возрастной категории – Джуди Камер, сыгравшая в сериале Killing Eve ("Убивая Еву" – ред.). Она очень хорошо работала над своей героиней.

-А о сотрудничестве, с каким режиссером мечтали (мечтаете)

-Есть классики, которыми мы все вдохновляемся: Дэвид Линч, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе. Жан-Пьер Жене – его творчество является неотъемлемой частью моего детства. "Амели" был первый фильм, который я посмотрела в 8 лет. Именно этот фильм и влюбил меня в кинематограф. Мне очень нравится фильм Денни Бойла Trainspotting ("На игле" – ред.), мне нравится… даже невозможно на пальцах пересчитать всех! Отмечу, что сейчас очень много интересных новых людей, у которых есть новые интересные идеи, свои мысли. Даже здесь, на фестивале (ОМКФ 2019 – ред.) есть множество хороших фильмов, которые для режиссеров являются дебютом в кино.

Блиц-опрос:

(закончить фразу)

- если книга, то…книга психолога How to Change Your Mind Майкла Поллана, которай открывает мировоззрение в разных частях мира и может помочь людям в психологии.

-если алкоголь, то Гиннес

- музыка для вдохновения – есть композитор Свиверсон, его музика абсолютно невероятная.

- президент должен или не должен…президент должен искренне заботиться о своей стране. И не должен быть частью коррупции.

- я не люблю…коррупцию.

-Украина – это…свет, талантливые прекрасные люди, невероятная история.

