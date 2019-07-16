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Интервью с Нариманом Алиевым: "Нельзя понравиться всем"

Режиссер рассказал, в чем особенность фильма "Домой"

Нариман Алиев Фото: facebook.com/odesaiff

На днях на 10-м Одесском международном кинофестивале 2019, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", состоялась премьера фильма "Домой" режиссера Наримана Алиева. Ранее мы сделали небольшой обзор фильма, а также записали небольшое интервью с самим режиссером.

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Нариман Алиев рассказал, почему в фильме снялся его двоюродный брат и какая сцена в фильме была самой "тяжелой".

- Фильм "Домой" – это ваша первая полнометражная работа? Расскажите, как родился сценарий? Кому принадлежит идея?

- Идея фильма принадлежит моему коллеге, режиссеру Новрузу Хикмету. Суть идеи заключалась в том, что родные люди едут в далекие края за телом погибшего родственника, чтобы похоронить его на родине. Мне очень понравилась идея, и с разрешения своего друга я начал работу над сценарием фильма. Позже к работе над сценарием присоединилась режиссер и сценарист Марыся Никитюк, а Новруз выступил вторым режиссером в фильме.

- Подготовительный период к съемкам был длительным?

- Подготовительный период был достаточно коротким – около 1,5 месяца. Мы подбирали актерский состав и команду, выбирали локации для съемок, делали раскадровки.

- Как Вам с Ахтемом Сеитаблаевым работалось на съемочной площадке?

- Очень легко, позитивно и плодотворно. То, как Ахтем проявил себя на съемках, вызывает у меня большое уважение.

Нариман Алиев и Ахтем Сеитаблаев Фото: Алина Устиловская, Сегодня

- Был ли момент на съемках, который запомнился больше всего?

- Больше всего, наверное, запомнился именно финальный кадр. Мы его долго репетировали и Ремзи (исполнитель роли Алима – ред.) очень эмоционально прожил эту историю, так отработал, что даже у Ахтема затряслись руки. Всех это очень впечатлило, вся съемочная группа была в легком потрясении.

- Одну из главных ролей исполнил Ремзи Билялов. Это Ваш двоюродный брат, если я не ошибаюсь? Почему выбор пал на него?

- Потому что не было профессиональных крымскотатарских актеров, которые бы подошли по типажу на данную роль. Мы выбирали из непрофессионалов, было несколько кандидатур. В итоге, я сделал свой выбор в пользу Ремзи. У них с Ахтемом получился хороший тандем. Ремзи быстро учится и ответственно относится к тому, что он делает. И он мне доверяет. Кстати, еще один мой старший брат мог сыграть другую роль – роль брата Мустафы – героя Ахтема Сеитаблаева. Он долго был в шорт-листе.

- Вы позвонили отцу Ремзи и попросили разрешения на съемки? Или как?

- Я позвонил отцу Ремзи и сказал, что его нужно отправить в Киев на пробы для съемок. Мы не сразу его утвердили на данную роль.

- Ремзи сложно было вжиться в роль Алима?

- Несложно. Это как раз его психотип – он достаточно скромный, застенчивый, немного закрытый молодой человек. В принципе, когда я прописывал персонажа, то ориентировался на него. Ему не было необходимости кого-то изображать.

- У Ремзи был до этого опыт в кино?

- Ранее он снимался со своим старшим братом Февзи в моем коротком метре SENSIZ ("Без Тебя"), который номинирован на Хрустального медведя Берлинского кинофестиваля 2016 года. Все мои родственники привыкли и не боятся камеры, я их снимал, начиная со второго курса.

- Расскажите о сюжете фильма. Вот так, будто перед Вами человек, который впервые о нем слышит. Что Вы скажете, чтобы фильм заинтересовал и человек сказал: "Да, я обязан посмотреть эту картину!". Ведь фильм многослойный, в нем поднимается много проблем.

- Это история о крымском татарине Мустафе, у которого два сына переехали в Киев после аннексии Крыма. Старший сын погибает в зоне АТО. Мустафа приезжает в Киев, чтобы забрать тело старшего сына и похоронить его вместе с младшим дома, в Крыму. Это все, что необходимо знать человеку о сюжете, для того, чтобы посмотреть фильм.

- Где проходили съемки?

- География наших съемок достаточно обширна. Можно сказать, мы попытались пройти весь путь вместе с героями фильма. Мы снимали в самом Киеве, блокпост на границе построили под Киевом, потом поехали в Николаевскую область, где отразили несколько сел Вознесенского и Троицкого района. Далее отправились на Арабатскую стрелку, где снимали в селе Стрелковое, на озере Сиваш и других локациях.

Нариман Алиев Фото: Алина Устиловская, Сегодня

- Финальная сцена, наверное, самая тяжелая эмоционально. Как она далась съемочной группе?

- Это самая ответственная сцена в фильме. Мы к ней очень готовились, так как знали, что будет всего один дубль. Ведь эмоционально пережить такое дважды очень тяжело.

- Что-то не удалось реализовать в кадре? Осталось что-то на бумаге?

- Конечно. Что-то осталось только на бумаге, было и то, что мы отсняли, но эти кадры в фильм не вошли. Где-то 10 процентов отснятого материала не попало в фильм.

- Импровизации были?

- Нет, съемки проходили строго по сценарию.

- Что запомнилось больше всего?

- Съемочный процесс – монолитный. Ты в него входишь и выходишь одним глотком. Но когда съемки закончились, было приятное послевкусие и ощущение, что все могло быть намного хуже.

Кадр из фильма "Домой" Фото: Facebook

- Расскажите о Каннском кинофестивале. Как фильм попал в программу в этом году?

- Нам сообщили за три дня до объявления конкурсной программы, что фильм вошел в программу "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Почему он туда попал может сказать только селективная комиссия фестиваля.

- Фильм приняли, поняли на кинофестивале?

- Фильм приняли тепло, люди аплодировали и эмоционально вовлеклись в показанную нами историю. Это было приятно.

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- С каким настроением приехали в Одессу?

- Я очень рад, что мы наконец-то презентовали фильм в Украине. Настроение, конечно же, позитивное. Рад, что украинская премьера проходит на побережье Черного моря.

- Вы не переживаете, что в силу каких-то фактажных моментов, фильм могут не принять.

- Зритель – неоднородный и это нормально. Нельзя понравиться всем. Тем более, что каждый зритель видит и проживает историю по своему, это всегда творческий домысел и вымысел.

Напомним, 22 мая на Каннском кинофестивале 2019 состоялась премьера украинского фильма "Домой" режиссера Наримана Алиева.

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