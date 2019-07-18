Интервью с режиссером скандального фильма о Путине: "Знаю, что он смотрел"

Разговор с Виталием Манским о документальном фильме "Свидетели Путина", показ которого прошел на ОМКФ-2019

Виталий Манский Фото: Владимир Грисюк

Как Владимир Путин стал президентом РФ, каким он был почти 20 лет назад и в чем заключалась операция "Приемник" в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал российский режиссер Виталий Манский. В рамках 10-го Одесского кинофестиваля, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", он презентовал свой документалку "Свидетели Путина". После показа фильма журналист "Сегодня" Владимир Грисюк встретился с режиссером в одесском отеле "Mozart".

Смотрите эксклюзивное интервью с режиссером фильма "Свидетели Путина" Виталием Манским:

– Виталий, у вас есть очень много интересных архивных видеозаписей. Как вы выбирали кадры для этого документального фильма?

– Я рассказывал конкретную историю, поэтому все, что не касалось этой теми (как бы оно не было эффектно, интересно, актуально, важно) и не входило в это четкое и понятное повествование, я просто не включал. История фильма о том, как была произведена операция "Приемник", и к каким последствиям это привело. В фильм не включались какие-то обстоятельства личной жизни Владимира Владимировича. Хотя, как мы знаем, россиянам практически ничего не известно о человеке, который ими руководит уже два десятилетия. Вплоть до того, женат он или нет, кто его дети, есть ли новые от этой спортсменки, которая не понятно кем ему приходится. Короче говоря, у меня было очень жесткое самоограничение.

Виталий Манский рассказал о первой встрече с Путным Фото: Владимир Грисюк

– Как вы оказались в окружении Путина?

– Это целая цепочка случайностей и закономерностей. Прежде всего, нужно понимать, что в 2000-м году Россия была принципиально другой страной. Иной раз, когда говоришь о прошлом, люди не до конца понимают, как решались те или иные вопросы. Например, как можно было прийти и поговорить с президентом? Отстаивать свою точку зрения в этом разговоре или быть независимым.

– Ваши впечатления после первой встречи с Путиным.

– Наша первая встреча была по его инициативе. Путин пригласил меня к себе в Кремль – познакомиться и поговорить. Те вопросы, которые он задавал, и сам стиль разговора меня тогда не напрягал.



– О чем был разговор, если не секрет?

– Ельцин сделал его президентом… Точнее "исполняющим обязанности", что в российской транскрипции значит одно и тоже. Это произошло 31 декабря, в канун Нового года. В тот момент я работал руководителем департамента кино телеканала "Россия", и понимал, что в стране появился новый президент, о котором никто ничего не знает. И вот буквально 2 января без предварительного согласования с руководством я запустил фильм, чтобы ответить на вопрос, кто такой мистер Путин. Поручил нашим партнерам в Санкт-Петербурге срочно разыскать людей, которые учились с ним, работал, занимались спортом, жили в одной квартире или номере в гостинице. Нужно было, чтобы они просто рассказали, что о нем знают. Мы также сняли интервью с учительницей Путина – Верой Дмитриевной Гуревич, которая, очевидно, сильно повлияла на формирование его личности. Когда я посмотрел это видео и увидел, насколько неблагополучно она живет, то решил передать запись Путину. Думал, что он посмотрит, финансово поможет ей как-то. И вот через пару дней я получил от него приглашение: Путин поинтересоваться, как кто поживает, кого мы еще снимали для фильма. После нашей неформальной встречи мы договорились, что он к ней заедет. А мне предложил снять картину о новом президенте РФ, что, собственно, я и начали делать.

– У вас был неформальный разговор с учительницей Путина?

– Когда я лично приехал к ней, то достаточно длинное базовое интервью уже было снято. И все интересующие меня моменты я уже знал.

– Условия жизни его учительницы не впечатляют, мягко говоря. И я так подумал, может, Путин наоборот хотел, чтобы все видели эту его показательную простоту?

– Создатели проект "Приемник" понимали, что для доверия, которое было для них очень важным, необходимо предъявить реальную картину мира. Может быть, именно поэтому они в каком-то неизвестном кастинге режиссеров выбрали меня, человека, который на экране не приукрашивает жизнь. Что касается того, как жила учительница, то, по-моему, более впечатляющим был его приезд в дом, где жил капитан подводной лодки "Курск". Когда Путин шел по оплеванному и обшарпанному подъезду к квартире высокого офицера самой мощной атомной подлодке РФ, это, конечно, было абсолютно шокирующе. По-моему, это дает точное представление того, что представляет собой современная Россия.

– Как вы думаете, Путин смотрел ваш фильм?

– Я знаю, что он смотрел.

Президент РФ смотрел фильм Виталия Манского Фото: Владимир Грисюк

– И какая реакция?

– Не знаю.

– Понятно. А вот если бы вернулись сейчас назад в 2000 год, что бы вы ему сказали?

– Точно не затрагивал бы вопросы внутренней и внешней политики. Поговорил о нем самом. И, кстати сказать, я не вижу, чтобы кто-то с ним так говорил. А ведь подобный разговор мог бы многое объяснить.

– Вы можете сказать, что знаете Путина?

– Нет, я знал Путина, а сейчас могу только догадываться. Если честно, мне сейчас и не очень интересно, много времени уже прошло.

– После просмотра вашего документально фильма мне показалось, что тогда он был намного человечней.

– У него не было другого выхода. Он работал на людей, которые создавали и реализовывали некий проект. Путин тогда играл роль в другом сценарии, а сейчас он сам пишет текст, мы видим его уже более натурального.

– Вы, наверное, в курсе о ситуации с грузинским журналистом, который обматерил Путина в эфире.

– Да, знаю.

– Как вы думаете, какой должна быть критика власти. Можно ли высказываться в подобной форме?

– Нет. Я считаю, что ни в каких обстоятельствах недопустимо оскорблять, унижать, глумиться над умершими родителями твоего оппонента. Это аксиома. Дальше вступает в силу другие обстоятельства: Россия владеет более мощным военным потенциалом, там находится большое количество грузин… Это ведь человек, в руках которого 20% оккупированной территории твоей родины. Ну, это еще и не разумно и слишком провокативно. Ты можешь так думать, говорить об этом в своем узком кругу, но выходить с подобными словами в телевизионный эфир – это безответственно. Цена такого выступления может быть значительно выше, чем какая-либо польза.

Режиссер фильма "Свидетели Путина" Фото: Владимир Грисюк

– А Путин способен на месть?

– Он человек злопамятный – это очевидно. Но даже малая вероятность того, что он может мстить, уже не дает права производить подобные эксперименты.

– Россией может править демократический лидер? Что будет со страной?

– Говоря о территориях России, нужно заметить, что они возникали в результате правления не демократических лидеров. Поэтому приход демократического лидера может видоизменить карту РФ. Дальше возникает вопрос: а трагедия ли это? Если перенестись в какой-то там 1972 год, то 99,9% граждан Советского Союза не предполагали возможности развала СССР, но это произошло и никакой особой катастрофы, кроме мнения Путина не сей счет, независимые страны не испытывают. Возможно, приход ко власти в России нового Горбачева или Ельцина, может быть, приведет к тому, что некоторые территории станут свободными странами. Кавказ, Чечня превратятся, например, в жесткие диктатуры, а вот какая-то Московия или Новгородское княжество будут вполне себе цивилизационными европейскими демократиями.

– Как вам реакция украинцев на фильм "Свидетели Путина"?

– Я видел искреннюю и яркую реакцию зрителей в десятках стран мира, но вот в Украине я не знал, как отреагирует зал. И мне было приятно слышать, как люди аплодируют стоя. Это аванс. Спасибо!

Ранее мы также рассказали, как прошел пятый день ОМКФ 2019.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram