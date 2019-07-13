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Интервью с Роуз Макгоуэн: о сериале "Зачарованные", Чернобыле и украинцах

Во время ОМКФ-2019 актриса провела ряд встреч и показала свой короткометражный фильм "Дон"

Владимир Грисюк
Сегодня, 18:07
Роуз Макгоуэн возле кинотеатра "Родина" в Одессе
Роуз Макгоуэн возле кинотеатра "Родина" в Одессе
Фото: Владимир Грисюк

Известная американская актриса, режиссер и активистка Роуз Макгоуэн в рамках 10-го Одесского кинофестиваля показала украинской публике своей короткометражный фильм "Дон", провела творческую встречу со зрителями, а также ответила на несколько вопросов в интервью "Сегодня". 

Роуз Макгоуэн на пресс-брифинге в одесском отеле Mozart
Роуз Макгоуэн на пресс-брифинге в одесском отеле Mozart
Фото: Владимир Грисюк

– Роуз, в Украине очень любят сериал "Зачарованные" (1998-2006), где вы сыграли роль младшей сестры – Пейдж Мэтьюс (Paige Matthews). В нашем переводе название киноленты звучит как "Усі жінки – відьми" (в оригинале – Charmed, дословно – "Зачарованные"). Как вам такой перевод?

– Название очень смешное и немного ужасающе! Наверное, следует придумать какой-то эквивалент и для мужчин. Например, "Все мужчины – ведьмаки". Но на самом деле быть ведьмой не так уж и плохо, ведь можно быть на стороне добра, как я. Рада, что в Украине любят этот сериал. У меня остались очень теплые чувства и воспоминания после съемок.

Неформальное общение с Роуз Макгоуэн
Неформальное общение с Роуз Макгоуэн
Фото: Владимир Грисюк

– Вы помните своей первый съемочный день в "Зачарованных"?

– Да, помню. Было очень страшно, потому что я вышла на замену другой актрисе и играла новую роль. На тот момент сериал уже снимали четыре года, и все уже практически были семьей, но я смогла влиться к ним. Хотя многие говорили мне: "Не переживай, как только ты вступишь в роль, сериал провалиться и его отменят". А я смогла удвоить рейтинги.  
 

– Поступают ли вам предложения сниматься в кино сейчас?

– Мне уже три года не предлагают никаких ролей из-за моего активистского движения (против сексуального насилия в Голливуде – Ред.). Думаю, это происходит потому, что режиссеры начали бояться меня, но не следует этого делать, если вы не чудовище, конечно. Думаю, я больше не буду сниматься в кино из-за всей этой истории, но мне важно говорить людям правду.

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– В вашем короткометражном фильме "Дон" (Dawn, 2014) последняя фраза главного героя звучит так: "Я хотел почувствовать, как это". Что значат для вас эти слова?

– Дело в том, что преступники делают то, что хотят, желая пережить некое новое чувство. Я пыталась показать в фильме, что девочка не виновата в том, что произошло. Когда вы пускаете ребенка в открытый мир без определенных условий – это может привести к плохим последствиям.  

Роуз Макгоуэн
Роуз Макгоуэн
Фото: Владимир Грисюк

– Почему вы занялись режиссурой?

– Режиссура – это то, чем я всегда хотела заниматься. И я почувствовала, что мне есть, что сказать. Когда вы играете, то в каком-то смысле покидаете собственное тело, обретаете свободу, но вас все одно контролирует чье-то воображение. Долгое время я была под влиянием мужского воображения, хотя у меня есть и свое собственное. 

– Какой фильм стал самым сложным для вас в плане съемок?

– "Планета страха" (2007). У меня был 10-килограммовый гипс на ноге и нужно было перепрыгнуть через стену, а приземлиться на мостик с огнем. Это было очень тяжело!

Актриса провела творческую встречу в кинотеатре "Родина"
Актриса провела творческую встречу в кинотеатре "Родина"
Фото: Владимир Грисюк

– Роуз, вы слышали о фильме "Чернобыль" от HBO?

– Да, видела. Великолепный сериал! Я даже заплакала, когда смотрела сцену с убийством собак в зоне отчуждения. 

– Когда вам поступили предложение приехать в Одессу, о чем вы подумали? 

– Я очень рада быть здесь, потому что люблю посещать страны, в которых никогда раньше не была. В восторге от того, насколько украинцы любят кино, насколько здесь культурная и интеллигентная публика.

– Назовите, пожалуйста, три закона счастья для вас.

– Свобода, правда и… мороженное.

Напомним, МакГоуэн призналась, что делала аборт. Кроме того, ранее актрису обвиняли в хранении наркотиков.

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Источник: Сегодня
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