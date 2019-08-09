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Интервью с Владом Троицким – о Евровидении, Виннике, национальной идеи и Франции

Известный украинский режиссер дал эксклюзивное интервью "Сегодня"

Влад Троицкий Фото: Марко Галаневича

Известный украинский театральный режиссер Влад Троицкий в эксклюзивном интервью журналисту "Сегодня" Владимиру Грисюку рассказал, что он думает о национальной идеи, массовом искусстве, Евровидении, фриках, украинском кино и судьбе ГогольFest. Встреча состоялась в рамках 10-го ОМКФ-2019, где Троицкий презентовал перформанс-оперу под названием "Лестница в …".

– Недавно я записывал интервью с обладателем "Золотого медведя" Надавом Лапидом, который показывал в Одессе фильм "Синонимы". Эта картина, кроме прочего, на примере Франции и Израиля затрагивает вопрос национальной идентичности. А как вы думаете, что значить "быть украинцем" и "быть французом", например?

– Это провокационный вопрос. Что значит "быть французом" примерно понятно. Есть некие маркеры, которые сразу говорят, кто ты: Помпадур, Лувр, Комеди Франсез, Авиньонский фестиваль, Канны, Наполеон, Эйфелева башня, Орсе, вино, сыры, круассаны с кофе и так далее. К сожалению, Украина за годы независимости не сформировала внятного маркера, кто мы такие, то есть: "Украина – это что?", "украинец – это что?". Я спрашивал об этом у разных людей: студентов Могилянки, университета Шевченка, политиков, депутатов – никто из них не смог внятно мне ответить.

Я понимаю, против чего мы воюем, но за что?

Когда я разговаривал с сотрудниками Министерства обороны и СНБО, то сказал, что понимаю, против чего мы воюем, но за что? Ну, кроме того, что мы делаем европейский выбор. Опять же, если Европа, то какая: венгерская, польская, немецкая, итальянская, греческая или шведская? Все-таки она очень разная и определяется уровнем сознания и культуры. У нас за годы независимости не сформировалось этой надстройки, которая бы транслировала культурные коды, кто мы есть.

– А украинская элита...

– Она не понимает. И, вообще, что такое элита?

Влад Троицкий в Одессе Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

– Кстати да, что такое элита?

– Люди, которые готовы осознанно отвечать на вопросы и могут формировать некую визию своей страны. Боюсь, что с этим у нас проблемы. Просто нет такого интерфейса. С одной страны – это плохо и ужасно, а с другой – дает дополнительные возможности, ведь ты можешь говорить все, что угодно.

– Почему вы перевезли "ГогольFest" в Мариуполь?

– Мы идем туда, куда нас приглашают. В Киеве нам не сказали "нет", просто была настолько микроскопическая поддержка города, что мы решили уйти. В случаи фестиваля, который является знаковым не только для города, но и для страны, не должно быть вот такого... когда говорят: "На тебе 10% бюджета и делай с этим, что хочешь". А остальные 90%, простите, где взять? Почку продать?

Несмотря ни на что, я остаюсь прагматичным оптимистом!

Несмотря ни на что, я остаюсь прагматичным оптимистом! Да, с одной стороны есть какие-то трэшовые тенденции, а с другой – я встречаю удивительных людей в Украине, которое создают свои экосистемы: это платформа "Тепле місто" в Ивано-Франковске, !FEST или MozArt во Львове.

– Как вы относитесь к массовому искусству?

– Слава Богу, что оно есть. В Украине я называю этот тренд "волчица в шлепках", то есть синтез Олега Винника и Оли Поляковой. Раньше еще были "Грибы", а сейчас появилась MARUV. Такое есть – и отлично! А вот государство должно заниматься протекционизмом искусства, всего того, что формирует его (государства) имидж не только внутри страны, но и позиционирует в мире.

Я придумал нам национальную идею – "офшор для пассионариев"

Кстати, я придумал нам национальную идею – "офшор для пассионариев". На западе сейчас очень сложно молодым художникам – рынок полностью забит, а вот Украина вполне могла бы предоставить площадки для их реализации. Надеюсь, когда-нибудь какой-то человек из правительства поймем, что если тебе нечем гордиться (чем-то созидательным), кроме того, что ты противостоишь агрессии, то перспективы твои "кепские".

– Мне кажется, что вы сделали для Украины больше, чем Министерство культуры за все годы независимости.

– Только не говорите об этом министру, а то он пойдет в туалет и повесится.

– А вы согласны с мнением, что украинцам в плане искусства не хватает размаха, наглости, которая присуща художникам с более развитых в культурном плане стран?

– Понимаете, наглость не является критерием качества. Например, сейчас есть экспериментальное искусство – это когда человек ничего не умеет, но говорит: "я вот вам сейчас покажу эксперимент". Но важно понимать, что в основе эксперимента всегда должны быть фундаментальные знания. Только тогда ты можешь выдвинуть гипотезу, и благодаря эксперименту выяснить, истинна она или нет.

Смотрите видео: фрик-кабаре Влада Троицкого "DakhDaughters" поет песню "Gannusya"

– Вам нравятся неординарные личности?

– Да, потому что неординарная личность двигает прогресс в то время, как ординарная личность ходит по определенным рамкам. Фрик – свободен. Хотя нужно понимать, что свобода – это умение отвечать за свои поступки.

Смотрите видео: коллектив "ДахаБраха" Влада Троицкого поет песню "Монах"

– Как ваш коллектив "ЦеШо" попал на национальный отбор Евровидения 2019?

– "ЦеШо" абсолютно не формат этого конкурса, но мне позвонили организаторы украинского отбора и спросили, не хочу ли я отправить "ДахуБраху". Я сказал, что нет, ведь им давно уже не интересна эта история, но предложил "ЦеШо". Да, это было провокативно, но они там немного всех взбодрили.

Смотрите видео: клип на песню Hate группы "ЦеШо"

– Смотрите украинские фильмы?

– Было несколько попыток, но я решил от этого отойти. Говорят, хороший фильм "Мої думки тихі", где снималась Ирма Витовская. Кто еще? Лозница, Слобошпицкий... К сожалению, у нас нет культуры качественно говорить текст. Может, этому никто не учит…

– Вы имеете в виду актерскую игру или сценарий?

– Насколько я понимаю процесс съемки фильма в Украине, большая часть бюджета идет на технику и, соответственно, не остается ресурсов на репетиции. Короче говоря, за один день актер должен сыграть кучу всего, а это далеко не у всех получается.

Влад Троицкий показал на ОМКФ оперу-перформанс Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

– А что для вас талант?

– Я считаю, что каждый человек талантлив, но нужно уметь открыть это в себе. Да и на одном таланте ты далеко не заедешь. Конечно, бывают гении, которые ни с того ни с сего взяли и сделали, но это исключение из правил. Таких людей очень мало, поэтому нужно образовываться, чтобы понимать весь мировой контекст.

Влад Троицкий – украинский театральный актер, режиссер, драматург и телеведущий. Основатель и художественный руководитель коллектива "ДахаБраха", фрик-кабаре "Dakh Daughters", кукольного кабаре "ЦеШо" и проекта NOVAOPERA. Президент международного фестиваля "ГогольFest". Режиссер в театрах Украины, Германии, Венгрии, Польши, Швейцарии.

Напомним, ранее Влад Троицкий в интервью "Сегодня.Lifestyle" рассказал от чего, а главное – от кого зависит возвращение Гогольfest в Киев.

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