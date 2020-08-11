Ирма Витовская покрасила волосы в неожиданный цвет для съемок в новом фильме – фото

Смена имиджа вызвала восторг поклонников

Знаменитая украинская актриса, звезда комедии "Мої думки тихі", которая выйдет на HBO Europe, Ирма Витовская удивила поклонников своим перевоплощением. Актриса перекрасила волосы в розовый цвет, а фотографией своего преображения для новой роли поделилась в Instagram. Селфи было сделано на съемочной площадке.

Сейчас Ирма Витовская снимается в новом фильме, в котором сыграет гинеколога, но пока неизвестно, связана ли трансформация актрисы именно с этой ролью.

Смотрите в сюжете о новой роли Ирмы Витовской:

"Съемки", – подписала публикацию Ирма Витовская.

INSTAGRAM

Кинолента, в которой сейчас снимается актриса – психологический триллер "Между нами". Его премьера запланирована на 2021 год. В фильме также зритель увидит актрису Анастасию Пустовит, которая сыграла главную роль в фильме Марыси Никитюк "Коли падають дерева", а также актера Евгения Ефремова.

Напомним, что просмотром комедийного хита прошлого года – "Мої думки тихі", в котором Ирма Витовская сыграла одну из главных ролей, можно насладиться онлайн на сервисе интернет-телевидения OLL.TV.

Сюжет фильма разворачивается вокруг фрилансера Вадима Ротта, который соглашается на запись звуков животных из Закарпатья. Главный герой отправляется на воплощение своей новой мечты вместе с мамой, которая усложняет это путешествие своей гиперопекой.

​[OLLTV text= ; link=https://oll.tv/uk/premium/501572-moi-dumki-tykhi;]​

Ранее Ирма Витовская рассказала о важности развития сферы искусства в условиях пандемии.

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