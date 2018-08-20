Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Искусственный интеллект определил самую красивую принцессу Disney

Самая красивая принцесса – Покахонтас

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:07
Кадр из мультфильма &quot;Покахонтас&quot;
Кадр из мультфильма "Покахонтас"

На сказочных принцесс Disney, которых рисуют аниматоры студии, хотят быть похожи все девочки. Вкусы, конечно, у всех разные – кто-то хочет быть Золушкой, а кто-то Ариэль, но искусственный интеллект определил, кто самая красивая принцесса Disney.

Сервис Prettyscale благодаря AI определил, что самая красивая принцесса – Покахонтас. Как оказалось, именно у нее идеальная форма лица, аккуратный нос, соблюдены пропорции размеров лба и подбородка.

В числе симпатичных искусственному интеллекту лиц оказались также Моана и Белль, а вот наименее красивой он посчитал принцессу Жасмин из "Аладдина". Не намного от нее отстали Тиана из "Принцессы и лягушки", а также Эльза и "Холодного сердца".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что посмотреть с детьми: ТОП-8 лучших мультфильмов Pixar, которые стали хитами

Напомним, недавно Disney опубликовал твит, который многие пользователи посчитали странным и мрачным. А дело в том, что в твите было написано: "Не имеет значения, кто ты такой" и "Когда кто-то делает тебе комплимент, а ты мертв внутри", а также анимированное изображение с лежащим на полу Пиноккио. 

Еще несколько материалов по теме:
Трейлер мультфильма про интернет стал хитом Сети Это будет любовная история: объявлена дата выхода "Истории игрушек 4" "Мстители", "История игрушек" и "Суперсемейка": названы даты выхода всех новых фильмов Disney
мультфильм disney принцесса искусственный интеллект самая красивая pixar
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров