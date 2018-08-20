Искусственный интеллект определил самую красивую принцессу Disney

Самая красивая принцесса – Покахонтас

Кадр из мультфильма "Покахонтас"

На сказочных принцесс Disney, которых рисуют аниматоры студии, хотят быть похожи все девочки. Вкусы, конечно, у всех разные – кто-то хочет быть Золушкой, а кто-то Ариэль, но искусственный интеллект определил, кто самая красивая принцесса Disney.

Сервис Prettyscale благодаря AI определил, что самая красивая принцесса – Покахонтас. Как оказалось, именно у нее идеальная форма лица, аккуратный нос, соблюдены пропорции размеров лба и подбородка.

В числе симпатичных искусственному интеллекту лиц оказались также Моана и Белль, а вот наименее красивой он посчитал принцессу Жасмин из "Аладдина". Не намного от нее отстали Тиана из "Принцессы и лягушки", а также Эльза и "Холодного сердца".

Напомним, недавно Disney опубликовал твит, который многие пользователи посчитали странным и мрачным. А дело в том, что в твите было написано: "Не имеет значения, кто ты такой" и "Когда кто-то делает тебе комплимент, а ты мертв внутри", а также анимированное изображение с лежащим на полу Пиноккио.