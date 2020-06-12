Испанскому красавчику Марио Касасу – 34! 7 "горячих" фото знаменитого актера

Ради роли последнем фильме актеру пришлось скинуть 12 килограммов

После выхода мелодрамы "Три метра над уровнем неба" испанский актер Марио Касас покорил сердца миллионов зрительниц по всему миру. Чувственная история любви хулигана Аче и Баби стала мечтой многих девушек, а сами исполнители главных ролей – Марио Касас и Мария Вальверде встречались и в жизни какое-то время. Сегодня, 12 июня, Марио Касасу исполняется 34 года и Сегодня.Lifestyle делится лучшими ролями актера, а также самыми стильными фото с ним.

Марио Касас в фильме "Три метра над уровнем неба" Фото: Imdb.com

На сегодня Марио Касас является одним из самых востребованных актеров в Испании. На его счету более двух десятков ролей в кино и сериалах, а также несколько престижных кино и телепремий.

После выхода культовой мелодрамы амплуа обаятельного и храброго парня закрепилось за Марио Касасом. Вскоре актер снялся в продолжении этой истории – "Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу", где к актерскому составу присоединилась актриса Клара Лаго. По сюжету Аче спустя два года все еще переживает расставание со своей девушкой Баби, и решает вернуться в Барселону, чтобы начать новую жизнь. Там он знакомится с Джин, которая абсолютно не похожа на Баби, и рядом с ней он старается не вспоминать о прошлом. Но пути Аче и Баби пересекаются вновь.

Кадр из фильма "Три метра над уровнем неба" Фото: Imdb.com

Во время съемок фильма Марио получил главную роль в пост-апокалиптическом сериале "Ковчег", который рассказывает о студентах-моряках, выживших после катастрофы. Также Марио Касас сыграл в романтической драме "Пальмы в снегу", триллере "Невидимый гость", черной комедии "Дикая история", которая была показана на 67-м Каннском кинофестивале.

Кроме съемок в кино Марио Касас активно сотрудничал с мировыми брендами и стал одним из самых высокооплачиваемых испанских актеров. В 2019 году Марио расстался со своей коллегой по сериалу "Ковчег" актрисой Бланкой Суарес, так что теперь испанский красавец – завидный холостяк.

Каждый выход в свет Марио Касаса приковывает внимание СМИ и поклонниц, которые не перестают очаровываться его стильными нарядами и его неугасаемой харизмой. К слову, актер поддерживает свое тело в форме, а ради съемок в последнем фильме ему пришлось сбросить 12 килограммов, чтобы сыграть заключенного в концентриционном лагере.

Марио Касас Фото: Getty Images Марио Касас Фото: Getty Images Марио Касас Фото: Getty Images Марио Касас Фото: Getty Images Марио Касас Фото: Getty Images Марио Касас Фото: Getty Images Марио Касас Фото: Getty Images 1/7

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