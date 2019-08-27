"Исполнилось бы 78 лет". Звезды рассказали о феномене Богдана Ступки

Богдан Сильвестрович умер летом 2012 года от инфаркта

Богдан Ступка Фото: Getty Images

Сегодня, 27 августа, легендарному актеру Богдану Сильвестровичу Ступке исполнилось бы 78 лет. За всю карьеру он исполнил более 100 ролей в кино и более 100 на сцене. Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина" пообщались с его коллегами, друзьями, родными, которые вспомнили, каким Богдан Ступка был на самом деле, что любил, и каким были его последние слова внуку.

Узнайте, как почтили память Богдана Ступки:

Богдан Ступка – министр культуры, герой Украины, легендарный актер, отец и дедушка! Сейчас традицию продолжают его сын Остап и внук Дмитрий. Не дождался Богдан Сильвестрович единственного звания – прадедушка и правнучки Богданы – дочери Дмитрия Ступки и его жены Полины. Летом 2012-го, Ступка умер от инфаркта.

"Сейчас практически все звезды украинского шоу-бизнеса ставят себя на первые места, чего бы никогда не сделал Богдан Сильвестрович! – рассказала жена Дмитрия Ступки Полина Логунова в программе "Ранок з Україною". – Его скромность где-то была даже забавной, ведь при таком статусе обладать такими качествами – это уникально!".

В 78-й День рождения его вспоминает каждый, кому посчастливилось быть с ним рядом при жизни! На всю жизнь под впечатлением от общения с Богданом Ступкой остался и Олег Скрипка.

"Вот он мог просто взять прочитать стихотворение Шевченко так, как раньше ты не воспринимал и не слышал, чтобы так читали – у тебя мурашки по коже идут, и ты понимаешь, что рядом гений! Я помню, как он мог прилететь со съемок, у него ранние рейс – это значит, что он не спал и он мог влиться в процесс репетиции. Я тогда еще завидовал его здоровью и энергии", – поделился Олег Скрипка в эфире телеканала "Украина"

Отдельно товарищи выделили и чувство юмора Богдана Сельвестровича.

"Он говорил: "Ты должен быть в таком ощущении, будто ты постоянно хочешь в туалет – с одной стороны говоришь о серьезных вещах, а с другой ты просто хочешь в туалет, а его нет – вот это ощущение сохрани", – вспомнил актер Евгений Нищук в эфире "Ранку з Україною".

С хорошим чувством юмора, безгранично влюбленным в свою работу – таким его помнят коллеги. Однако именно в семье знают его другим. Внук Богдана Сильвестровича Дмитрий Ступка вспомнил, что особенно любил дедушка.

"Он очень любил футбол, смотрел, переживал. Он очень любил тренера Лобановского – смотрел все матчи. Также любил пиво, черный хлеб, соль, лук и так смотрел футбол", – рассказал актер Дмитрий Ступка. Семья для актера всегда была на первом месте потому беспокоился за внука Богдан Сильвестрович даже, когда тот стал взрослым мужчиной!

Богдан Ступка с внуком Дмитрием Фото: Facebook

"Я должен был ехать сниматься в фильме "Тени незабытых предков" в Карпаты, он говорит: "Одевайся тепло, там лето – не лето, это Карпаты, там горы, там прохладно. Тепло оденься и возьми теплые вещи!", – поделился Дмитрий Ступка.

Это был их последний разговор! Дмитрий поехал на съемки, где впоследствии ему сообщили, что дедушки не стало. И каждый, кто хоть раз постоял с ним на сцене, пожал руку или смеялся над его шутками – гордится, что украинское кино и театр имеет такую ​​легенду как Богдан Ступка!

Напомним, ранее внук Богдана Ступки Дмитрий Ступка признался, что творчество не приносит денег, поэтому он стал искать дополнительную возможность заработка.

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