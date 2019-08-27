"Исполнилось бы 78 лет". Звезды рассказали о феномене Богдана Ступки
Богдан Сильвестрович умер летом 2012 года от инфаркта
Сегодня, 27 августа, легендарному актеру Богдану Сильвестровичу Ступке исполнилось бы 78 лет. За всю карьеру он исполнил более 100 ролей в кино и более 100 на сцене. Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина" пообщались с его коллегами, друзьями, родными, которые вспомнили, каким Богдан Ступка был на самом деле, что любил, и каким были его последние слова внуку.
Узнайте, как почтили память Богдана Ступки:
Богдан Ступка – министр культуры, герой Украины, легендарный актер, отец и дедушка! Сейчас традицию продолжают его сын Остап и внук Дмитрий. Не дождался Богдан Сильвестрович единственного звания – прадедушка и правнучки Богданы – дочери Дмитрия Ступки и его жены Полины. Летом 2012-го, Ступка умер от инфаркта.
"Сейчас практически все звезды украинского шоу-бизнеса ставят себя на первые места, чего бы никогда не сделал Богдан Сильвестрович! – рассказала жена Дмитрия Ступки Полина Логунова в программе "Ранок з Україною". – Его скромность где-то была даже забавной, ведь при таком статусе обладать такими качествами – это уникально!".
В 78-й День рождения его вспоминает каждый, кому посчастливилось быть с ним рядом при жизни! На всю жизнь под впечатлением от общения с Богданом Ступкой остался и Олег Скрипка.
"Вот он мог просто взять прочитать стихотворение Шевченко так, как раньше ты не воспринимал и не слышал, чтобы так читали – у тебя мурашки по коже идут, и ты понимаешь, что рядом гений! Я помню, как он мог прилететь со съемок, у него ранние рейс – это значит, что он не спал и он мог влиться в процесс репетиции. Я тогда еще завидовал его здоровью и энергии", – поделился Олег Скрипка в эфире телеканала "Украина"
Отдельно товарищи выделили и чувство юмора Богдана Сельвестровича.
"Он говорил: "Ты должен быть в таком ощущении, будто ты постоянно хочешь в туалет – с одной стороны говоришь о серьезных вещах, а с другой ты просто хочешь в туалет, а его нет – вот это ощущение сохрани", – вспомнил актер Евгений Нищук в эфире "Ранку з Україною".
С хорошим чувством юмора, безгранично влюбленным в свою работу – таким его помнят коллеги. Однако именно в семье знают его другим. Внук Богдана Сильвестровича Дмитрий Ступка вспомнил, что особенно любил дедушка.
"Он очень любил футбол, смотрел, переживал. Он очень любил тренера Лобановского – смотрел все матчи. Также любил пиво, черный хлеб, соль, лук и так смотрел футбол", – рассказал актер Дмитрий Ступка. Семья для актера всегда была на первом месте потому беспокоился за внука Богдан Сильвестрович даже, когда тот стал взрослым мужчиной!
"Я должен был ехать сниматься в фильме "Тени незабытых предков" в Карпаты, он говорит: "Одевайся тепло, там лето – не лето, это Карпаты, там горы, там прохладно. Тепло оденься и возьми теплые вещи!", – поделился Дмитрий Ступка.
Это был их последний разговор! Дмитрий поехал на съемки, где впоследствии ему сообщили, что дедушки не стало. И каждый, кто хоть раз постоял с ним на сцене, пожал руку или смеялся над его шутками – гордится, что украинское кино и театр имеет такую легенду как Богдан Ступка!
Напомним, ранее внук Богдана Ступки Дмитрий Ступка признался, что творчество не приносит денег, поэтому он стал искать дополнительную возможность заработка.
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