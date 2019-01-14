Исторический фильм "Гарет Джонс" примет участие в Берлинале

Триллер вошел в основную конкурсную программу Берлинского международного кинофестиваля

"Гарет Джонс". Фото: пресс-служба

Исторический триллер "Гарет Джонс" режиссера Агнешки Холланд, генеральным медиапартнером и бродкастером которого выступает телеканал "Украина", примет участие в основной конкурсной программе 69-го Берлинского международного кинофестиваля с 7 по 17 февраля.

Отметим, что "Гарет Джонс" (MR. JONES) – это реальная нерассказанная история молодого валлийского журналиста Гарета Джонса, который в 1933 году отправился в Советский Союз, чтобы разоблачить и донести до мирового сообщества правду о преступлениях сталинского режима и Голодоморе в Украине. Он увидел голод воочию и, не колеблясь, громко рассказал об этом миру. Однако мир промолчал, политики Запада не желали слышать неудобную им историю, а уважаемые СМИ не поддержали журналиста в его борьбе за правду, продолжая публиковать альтернативные новости, рожденные в Москве.

То, что на первый взгляд казалось обычным журналистским расследованием, превратилось в смертельно опасное путешествие, открытия которого впоследствии стали основой для написания аллегорического романа "Скотоферма" Джорджа Оруэлла.

"Мы благодарны организаторам Берлинского международного кинофестиваля за возможность принять участие в официальной конкурсной программе. "Гарет Джонс" (MR. JONES) – это действительно очень сильная, эмоциональная и крайне важная для сегодняшнего мира, особенно для нашей страны, история. Но фильм имеет не только мощный фестивальный, но и большой зрительский потенциал. Ждем мировой премьеры в Берлине и держим пальцы скрещенными!", – прокомментировал продюсер фильма Егор Олесов.

Мировая премьера фильма совместного производства Польши (Film Produkcja при поддержке Польского института кинематографии), Украины (Kinorob, FILM.UA Group при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино) и Великобритании (Boy Jones Films) состоится в феврале в Берлине. Выход фильма в широкий украинский прокат запланирован на осень 2019 года.

Как отметил глава Госкино Филипп Ильенко: "Важно, что из всех фильмов, поддержанных Госкино, именно "Гарет Джонс" поборется в этом году за главную награду Берлинале – одного из самых престижных и посещаемых международных кинофестивалей. Эта лента значима не только для украинского кинематографа, но и для всей Украины, и поэтому ее мировая премьера в основном конкурсе фестиваля поможет донести миру правду о Голоде 1932-1933 годов как геноциде украинской нации".

Режиссером ленты выступила глава Европейской киноакадемии, номинантка на премию "Оскар", BAFTA и обладательница "Серебряного медведя" Берлинале 2017 Агнешка Холланд.

Главные роли в фильме исполнили: Джеймс Нортон ("Война и мир", "Счастливая долина", "МакМафия"), Ванесса Кирби ("Корона", "Миссия невыполнима: Фолаут", "Хоббс и Шоу") и Питер Сарсгаард ("Джеки", "Великолепная семерка", "Воспитание чувств"). Кроме того, к команде присоединились Джозеф Моул ("Игра престолов") и Кеннет Крэнэм ("Малефисента", "Валькирия"), а с украинской стороны в фильме приняли участие Яков Ткаченко ("Припутни"), Олег Драч ("Незламна", "Молитва за гетмана Мазепу"), Владимир Федорук, Анна Шайдюк, Анастасия Чалая и Алина Ковальская.

В марте 2018 съемки фильма прошли в Украине, дальше международная команда работала в Польше и Шотландии.

Напомним, в киевской галерее "Лавра" прошла выставка "Гарет Джонс. Дневник", посвященная личности выдающегося британского журналиста Гарета Джонса, который первым рассказал миру правду о Голодоморе 1932-33 годов в Украине.