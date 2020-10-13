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Истории о защитниках, семейных традициях и рецепты полевой кухни: как пройдет праздничный выпуск "Ранку з Україною"

Сегодня, 09:02

Зрители станут свидетелями совместных учений украинской и натовской армий

Телеканал "Украина" готовит специальный выпуск любимого шоу украинцев "Ранок з Україною" ко Дню защитника Украины и праздника Покрова. В эфире соберутся все ведущие программы – Анатолий Анатолич, Лилия Ребрик, Григорий Герман и Мария Мельник, чтобы рассказать нации о мудрых, отважных и красивых защитниках.

14 октября в 6:30 телеканал "Украина" покажет праздничный выпуск "Ранку з Україною", который раскроет украинцам множество интересных фактов об украинской армии, о мужчинах и женщинах, которые стоят на защите нашей родины. Ведущие расскажут, как будут отмечать День защитника в разных регионах Украины, в чем кроются секреты и мистика военной формы, куда продают украинский военный экспорт и сколько на нем зарабатывает держава. Но изюминкой программы все же станут реальные истории наших защитников.

"Эфир к 14 октября – это честь для нас и почет защитникам Украины, поэтому к нему мы подходим с максимальной ответственностью. Этот эфир – о наших героях, он будет полон историй о людях, которыми мы должны гордиться всей страной и вспоминать о них не только в такие праздничные дни, но и помнить о них в повседневной жизни. Пусть этот день будет полностью посвящен им", – рассказал ведущий Анатолий Анатолич.

Телеведущие шоу
Телеведущие шоу "Ранок з Україною"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В утреннем эфире также появятся интересные гости, которые расскажут о реалиях и перспективах украинской армии. Неожиданными армейскими историями также поделятся звезды украинского шоу-бизнеса: Павел Зибров расскажет о службе в Афганистане и как из-за армии от него ушла жена, Анатолий Хостикоев – как пережил дедовщину, а Тарас Тополя – как чуть не замерз во время прохождения курса молодого бойца.

Зрители станут свидетелями совместных учений украинской и натовской армий, увидят, как и в каких условиях готовят бойцов спецподразделения, которые задерживают террористов и освобождают похищенных людей. Кроме того, защитники сойдутся в кулинарной битве – настоящий казак и ветеран ООС приготовят блюда полевой кухни, используя необычные ингредиенты. А рассудят их дегустаторы – обычные украинцы, отдыхающие на территории парка "Киевская Русь".

"Мы будем готовить сразу два блюда, которые готовили воины в полевых условиях. Издавна казаки в походах ели не только кулеши, но и вкусный и простой в приготовлении казацкий капустняк, который еще называют Запорожским. Ну и в перечень самых популярных блюд у современных украинских воинов входит закарпатский бограч. Вкусный, питательный, простой в приготовлении, не требует редких ингредиентов. Капустняк по древнему рецепту будет готовить казак, а бограч – ветеран ООС, который неоднократно делал это на фронте, поэтому прекрасно знает, какие продукты использовать, как и на чем готовить", – поделился ведущий Григорий Герман.

Не обойдется в праздничном выпуске и без историй любви, романтики и семейных обрядов. Ведь праздник Покрова – начало сезона сватовства и свадеб. Поэтому в "Ранку з Україною" поделятся невероятными семейными традициями, связанными со свадебным нарядом, а также расскажут о самых удивительных историях любви.

Праздник Покрова – начало сезона сватовства и свадеб
Праздник Покрова – начало сезона сватовства и свадеб
Фото: stocksnap.io

"В специальном выпуске вы увидите очень чувственное и искреннее интервью с танкистом-атовцем, настоящим Героем Украины. Поговорим не только о войне и силе подвига, но и о семье. Потому что наша родня – это надежный тыл, это наша поддержка, любовь и вдохновение", – отметила телезвезда Лилия Ребрик.

"Жизненные истории настоящих героев и невероятную работу украинцев увидят зрители в праздничном выпуске "Ранку з Україною", – поделилась телеведущая Мария Мельник. – Мне посчастливилось пообщаться с женщиной-полковником о том, кто в ее семье главный. Поэтому не пропустите вдохновляющую историю сильной женщины о взлетах и падениях ради карьеры".

История красивой любви – смотрите видео:

Смотрите праздничный выпуск программы "Ранок з Україною" 14 октября в 6:30 на телеканале "Україна".

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шоу воины истории любви Ранок з Україною
Источник: Сегодня
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