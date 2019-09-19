История дома Таргариенов: появились подробности второго приквела "Игры престолов"

Актерский состав пока неизвестный

Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен Фото: YouTube

Сериал "Игра престолов" закончился и фанаты с нетерпением ждут новых проектов по этой фэнтезийной саге. Как известно, планировалось снять еще пять приквелов по "Игре престолов". Как сообщают источники The Hollywood Reporter, компания HBO сейчас начала работу над вторым сериалом по вселенной "Льда и Пламени" Джорджа Мартина, который расскажет о доме Таргариенов.

Узнайте подробности о приквеле "Игры престолов" в видео:

Приквел сконцентрируется на становлении дома Таргариенов и возьмет за основу первую часть дилогии "Пламя и кровь". По идее, зрители должны увидеть основателя королевской династии Эйгона, его сестер-жен Висенью и Рейенис, а также трех драконов, включая самого большого за всю историю Вестероса – Балериона.

Впрочем, новый сериал не является одним из уже утвержденных HBO. Ранее над одним из приквелов работал сценарист "Игры престолов" Брайан Когман и сериал также должен был рассказывать об истории дома Таргариенов, но позднее его отменили.

Напомним, стартовали съемки первого приквела, сценарий к которому написала Джейн Голдман. Действие сериала перенесется на тысячи лет назад и расскажет о становлении домов Ланнистеров и Старков.

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