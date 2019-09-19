Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

История дома Таргариенов: появились подробности второго приквела "Игры престолов"

Актерский состав пока неизвестный

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:28
Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен
Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен
Фото: YouTube

Сериал "Игра престолов" закончился и фанаты с нетерпением ждут новых проектов по этой фэнтезийной саге. Как известно, планировалось снять еще пять приквелов по "Игре престолов". Как сообщают источники The Hollywood Reporter, компания HBO сейчас начала работу над вторым сериалом по вселенной "Льда и Пламени" Джорджа Мартина, который расскажет о доме Таргариенов.

Узнайте подробности о приквеле "Игры престолов" в видео:

Приквел сконцентрируется на становлении дома Таргариенов и возьмет за основу первую часть дилогии "Пламя и кровь". По идее, зрители должны увидеть основателя королевской династии Эйгона, его сестер-жен Висенью и Рейенис, а также трех драконов, включая самого большого за всю историю Вестероса – Балериона.

Читайте также:
Новые актеры, сюжетные линии, дата съемок: что известно о приквеле "Игры престолов"

Впрочем, новый сериал не является одним из уже утвержденных HBO. Ранее над одним из приквелов работал сценарист "Игры престолов" Брайан Когман и сериал также должен был рассказывать об истории дома Таргариенов, но позднее его отменили.

Напомним, стартовали съемки первого приквела, сценарий к которому написала Джейн Голдман. Действие сериала перенесется на тысячи лет назад и расскажет о становлении домов Ланнистеров и Старков. 

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Звезда "Игры престолов" сыграет главную роль в новом сериале Эмми 2019: "Игра престолов" получила десять наград премии Создатели «Игры престолов» назвали свою любимую сцену финального сезона Создатели "Игры престолов" покидают HBO: известна причина Почему Дрогон сжег Железный трон в финале "Игры престолов": неожиданные детали
сериал сценарист Игра престолов HBO приквел Таргариен
Реклама

Новости партнеров

Родственники Заворотнюк экстренно приехали к ней в больницу
Родственники Заворотнюк экстренно приехали к ней в больницу
Собчак похвасталась первыми свадебными снимками
Собчак похвасталась первыми свадебными снимками
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками
10 роковых блондинок Голливуда, разбивших чужие семьи
10 роковых блондинок Голливуда, разбивших чужие семьи

Популярные статьи

Сегодня, 08:18Fun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 16:44Шоу-бизнес

"Все хотят видеть": за фото Анастасии Заворотнюк в реанимации предлагают крупную сумму

Вчера, 11:34Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

Вчера, 09:45Fun

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

17 сентябряFun

Неудачное свадебное платье обнажило ягодицы невесты: фото

17 сентябряШоу-бизнес

Муж Жанны Фриске обратился к семье Анастасии Заворотнюк

17 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк больна: что с ней сейчас

17 сентябряПсихология

Гороскоп на 17 сентября: все знаки зодиака

16 сентябряШоу-бизнес

"Я так сильно тебя люблю": дочь Анастасии Заворотнюк навестила маму в больнице

16 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

16 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

16 сентябряFun

Россиянин обнаружил в чулане тайник с невероятным кладом: фото

16 сентябряШоу-бизнес

Телохранитель Майкла Джексона указал на истинную причину смерти певца

16 сентябряШоу-бизнес

Умер актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

16 сентябряТехно

Дешевые и быстрые: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов осени 2019 года

16 сентябряFun

В давнем тексте об Адаме и Еве нашли тайное послание

Новости партнеров

Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Жена Буяльского снова радует залипающими фото
Жена Буяльского снова радует залипающими фото
На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
Почему болит живот: 4 причины, о которых никто не думает
Почему болит живот: 4 причины, о которых никто не думает