Историю о гомосексуальной любви расскажут по-новому

Статуэтку "Оскар" в категории "Лучший адаптированный сценарий" получил фильм "Зови меня своим именем". Теперь же режиссер Лука Гуаданьино подтвердил, что у его фильма будет продолжение. Об этом он и заявил во время интервью на красной дорожке церемонии вручения "Оскаров".

Режиссер признался, что сейчас плотно сотрудничает с автором одноименного романа Андре Асиманом.

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"Я уже придумываю с ним историю, которая расскажет о событиях пять или шесть лет спустя. Это будет новый фильм, в совершенно другом настроении", — говорит режиссер.

Также Лука Гуаданьино раскрыл некоторые детали сюжета: "Они будут путешествовать по миру".

Напомним, Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала лучшей лентой 2017 года фильм "Зови меня своим именем".