Итоги 77-го Венецианского кинофестиваля: как прошел старейший киносмотр во время пандемии

В этом году кинофестиваль стал действительно уникальным

В этом году крупнейшие кинособытия мира были отменены или перенесены, и хотя 77-й Венецианский кинофестиваль тоже оказался под угрозой срыва, но все же состоялся. Старейший киносмотр в мире приковал внимание даже тех, кто раньше не был его ярым поклонником, всем было интересно – как пройдет столь масштабное событие в эпоху пандемии.

Венецианский кинофестиваль стал первым киносмотром после начала карантина, торжественно открыв фестивальный осенний сезон 2 сентября. В субботу, 12 сентября состоялась церемония награждения и были объявлены победители. Жюри возглавляла актриса Кейт Бланшетт.

В условиях пандемии

Организаторы приложили все усилия, чтобы сделать Венецианский кинофестиваль как можно более безопасным местом. Но в этом году он был лишен былой роскоши. На мероприятии разрешено было находиться только в масках, количество мест в зале было сокращено, на пропускных пунктах и входах в кинозалы были термосканеры, регулярная сдача тестов в лаборатории, а также введен запрет на нахождение в зоне красной дорожки для зрителей и журналистов.

Билеты на показы, количество которых увеличилось для комфортного просмотра, приобретались заранее. А ряд конференций и презентаций прошли в онлайн-формате.

Кейт Бланшетт Фото: Getty Images

Открыл Венецианский кинофестиваль фильм "Фамильный узел" (Lacci/The Ties) итальянского режиссера Даниэле Лукетти. Сюжет фильма повествует о супружеской паре, которая пыталась выйти из кризиса и развестись, параллельно воспитывая двух маленьких детей.

Почетных "Золотых львов" присудили актрисе Тильде Суинтон и представительнице новой волны гонконгского кино Энн Хуэй.

Украинское кино на Венецианском кинофестивале

Престижную награду в Украину привезет и команда фильма Натальи Ворожбит "Плохие дороги". Драма об отношениях жителей и военных на Донбассе была представлена в рамках "Международной недели критики" (Settimana Internazionale della Critica) – независимую параллельной секции кинофестиваля. В итоге "Плохие дороги" получил награду как лучший фильм в категории "Самый инновационный фильм".

Наталья Ворожбит на фотоколле "Недели критики" на Венецианском кинофестивале Фото: facebook.com/yura.minzianoff

Основные лауреаты

"Золотого льва" получил фильм "Земля кочевников" режиссера Хлои Джао с Фрэнсис Макдормэнд в главной роли. Фильм повествует о женщине, которая садится в свой фургон и уезжает в путешествие по Америке после экономического краха в одном городке штата Невада. Героиня становится своего рода кочевницей, исследуя жизнь за пределами привычного общества. С семью фильмами, которые стали самыми ожидаемыми на Венецианском кинофестивале мы знакомили ранее.

Режиссер "Земли кочевников" Хлоя Чжао сейчас работает над новым фильмом для Marvel "Вечные" – в главных ролях Анджелина Джоли и звезды "Игры престолов" Ричард Мэдден и Кит Харингтон.

Гран-при кинофестиваля получил мексиканский режиссер Мишель Франко за антиутопию "Новый порядок". Кинолента начинается с эпизодов, казалось бы, идеальной свадьбы богатых героев, но в итоге, затрагивает целую социальную революцию и настоящий упадок государственных институтов.

Лучшим режиссером на Венецианском кинофестивале был признан Киеси Куросава за его работу "Жена шпиона". Японская историческая драма повествует о торговце Юсаку Фукухара, который в ночь перед началом Второй мировой войны оставляет свою жену и едет в Маньчжурию, Китай. Там он становится свидетелем жуткого преступления и решает вступиться за жертву. В итоге ему и его жене предстоит разоблачить преступления японских властей.

Что изменилось на 77-м Венецианском кинофестивале

В основном конкурсе за победу боролись 18 картин, при этом восемь из них были сняты женщинами-режиссерами. Это связано с тем, что в прошлом году Венецианский кинофестиваль подвергся волне критики – в конкурсную программу вошло лишь два фильма, снятых женщинами-режиссерами. На фоне этих событий ожидалось, что в этом году в программе появится больше работ женщин-кинематографистов.

Стоит отметить, что в этом году на Венецианском кинофестивале не было нескольких громких имен. Многие режиссеры не представляли свои фильмы не потому, что они не были готовы, а из-за того, что была угроза отмены самого кинофестиваля.

Всего в общей программе этого года было показано 60 кинолент, а в прошлом году – 80.

Кейт Бланшетт на открытии 77-го Венецианского кинофестиваля Фото: Getty Images

Скромная роскошь на красной дорожке

Тем не менее знаменитости смогли блеснуть великолепными нарядами. И хотя некоторые из них не смогли прибыть на кинофестиваль, звездные лица все же присутствовали на красной дорожке.

Эрика Аурора Фото: Getty Images

На церемонии открытия почтили память легендарного Эннио Морриконе – итальянского композитора, автора более 400 саундтреков к фильмам.

Марина Вальдеморо Мейно Фото: Getty Images

Тильда Суинтон, Тейлор Хилл, Педро Альмодовар, Ванесса Кирби, Серена Росси, Джорджина Родригес, Фрида Аасен и многие другие звезды позировали перед камерами.

Актриса Тильда Суинтон Фото: Getty Images

Дочь Умы Турман, актриса Майя Хоук также прибыла на кинофестиваль.

Майя Хоук Фото: Getty Images

Актерские победы

Актерские награды были распределены тоже достаточно справедливо. Актер Пьерфранческо Фавино, на счету у которого уже есть итальянский "Оскар" (премия Давид ди Донателло) получил "Кубок Вольпи" за лучшую мужскую роль в фильме "Наш отец" режиссера Клаудио Ноче.

Британская актриса, звезда сериала "Корона" Ванесса Кирби получила награду за свою выразительную роль в драме "Фрагменты женщины" режиссера Корнеля Мундруцо. По сюжету, героиня Ванессы Кирби решает провести роды дома, где ей должна помогать акушерка. Однако, в итоге ребенок погибает, а акушерке предъявляют обвинения в халатности. После этого Марте предстоит не только справиться с горем, но и разобраться в непростых отношениях с мужем и ее авторитетной матерью.

Ранее мы делились полным списком победителей кинофестиваля.

Все подробности в спецтеме Венецианский кинофестиваль

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