IV Форум Креативных Индустрий состоится 19-21 сентября: подробности

Форум пройдет в UNIT.City и Academy DTEK

Форум Креативных Индустрий Фото: facebook.com/creativitydaysukraine

19-21 сентября в UNIT.City и Academy DTEK состоится креативное бизнес-событие осени – IV Форум Креативных Индустрий. В этом году Форум пройдет под общим лозунгом "Креативный класс. Автопортрет".

Форум Креативных Индустрий – это событие, которое с 2015 объединяет активных и неравнодушных творческих людей с целью обсуждения актуальных и насущных тем из сегментов: бизнес, маркетинг и коммуникации, дизайн, кино и шоу-бизнес, медиа, технологии и стартапы, социальные инициативы, образование и тому подобное. Именно здесь образуются невероятные других условий креативные коллаборации, перерастающие в амбициозные и успешные проекты.

"Мы организовываем Форум Креативных Индустрий уже в четвертый раз. На собственном опыте мы пришли к выводу, что в обществе нет четкого осознания того, что представляют собой креативные индустрии, какие отрасли можно к ним причислить и какова их роль и возможности в экономическом развитии страны. В этом году мы составляем программу Форума таким образом, чтобы привлечь компетентных и харизматичных представителей 16 сегментов креативных индустрий Украины. Личностей, чьи истории поисков и успеха запомнятся аудитории и в полной мере очертят перспективы отрасли как для развития бизнеса, так и для личностного роста. Экспертов, наиболее четко, понятно и убедительно могут раскрыть сущность креативного класса и побуждать развивать его совместными усилиями", – отметил Константин Кузнецов, официальный представитель Cannes Lions в Украине, продюсер Дней Креативности в Украине.

Форум Креативных Индустрий нет имеет никогда не будет иметь раз и навсегда установленную форму. Форум не существует, он – живет. Ежегодно Форум совершенствуется и меняется для того, чтобы вдохновлять и стимулировать свою аудиторию на креативные прорывы и свершения. В программу привлекаются еще больше профессиональных спикеров, которые делятся своими знаниями и опытом во время выступлений, а на панельных дискуссиях будут подниматься актуальные и противоречивые или даже "неудобные" вопросы, которые в современном мире избежать невозможно.

В 2018 году эксперты и интеллектуальная аудитория начали "Эффект Медичи" в Украине, продемонстрировав, что на стыке культур и индустрий появляются новые возможности развития.

В этом году Форум значительно расширяется в тематическом спектре и наполняется дополнительными (но не менее важными за главные сцены) аренами, площадками и зонами. Это расширение настолько масштабное, что Форум даже вынужден менять локацию, чтобы вместить все запланированные активности.

Итак, Форум Креативных Индустрий переезжает в UNIT.City. Новый дом был выбран не случайно, ведь именно в UNIT.City, как и на Форуме, происходит пересечение профессиональных областей, рождаются точные идеи и объединяются самые смелые креаторы. Соответственно, нынешний Форум будет открытым, инновационным, наполненным актуальными темами. А в основе концепции – неизменным остается симбиоз креатива, культуры, бизнеса и технологий. Форум будет проходить целых 3 дня! Каждый из них будет особенным по тематическому направлению и активностями.

19 сентября – день первый. Будут обсуждаться важности креатива и инноваций в самых различных отраслях и сферах. Доклады, после которых уже не будет возникать никаких сомнений, почему креативные и интеллектуальные индустрии – самая эффективная инвестиция следующего десятилетия. Выступления, вдохновят создавать качественный культурный продукт, внедрять инновации, инициировать действенные коммуникационные кампании ради изменений и добра. Параллельно в зале скрининг Cannes Lions – истории, которые рассказывают бренды, кейсы, которые стимулируют творить и изменять этот мир.

20 сентября – день второй. Вдохновленная культурная пятница. Это безлимитный просмотр кейсов Cannes Lions. А когда вдохновение переполнит вас так, что захочется воплощать идеи в жизнь здесь и сейчас, в зоне межсекторального спиддейтинга можно будет найти партнеров-единомышленников из смежной индустрии. Или вместе пойти на кастинг и попробовать себя в новой креативной роли. И все это под современную музыку и живое общение со звездами и образцами нашего культурного пространства. Вы получите уникальный шанс оказаться к ним ближе чем когда-либо.

21 сентября – день третий. День итогов на Форуме Креативных Индустрий. Инсайты, результаты исследований, реализованные кейсы и практические решения по брейнсторм-сессиях и панельных дискуссиях. Еще больше полезной информации и возможностей для обучения, среди которых новая зона Growth с мастер-классами партнеров точно понравится всем, кто хочет этой осенью открыть новое профессиональное увлечение. А еще одна подборка кейсов Cannes Lions еще раз окончательно мотивирует к созданию нового. Завершим насыщенный день вечеринкой с посетителями CG-event.

22 сентября – CG EVENT KYIV – это главное событие года в области компьютерной графики в Восточной Европе. Место встречи всех тех, кто профессионально занимается графикой или просто интересуется цифровым искусством.

Напомним, в 2017 году в Сreative Quarter состоялся второй воркшоп в рамках Дней Креативности в Украине.

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