Иван Дорн выпустил клип "Дичь": в чем уникальность видео
Певец рассказывает истории птиц, которые страдающих от человеческой деятельности
Украинский эпатажный певец Иван Дорн, который недавно показал свою дочь, выпустил новый клип "Дичь", созданный "совместно"... с птицами. Ролик появился на официальном YouTube-канале музыканта.
Смотрите подробности об Иване Дорне и его дочери:
Клип был создан для первого некоммерческого лейбла Birds Records. Его цель сохранить голоса птиц. В треке Дорна использовано пение азиатского бекаса, белой куропатки, дубровника, неясыти, кукушки, толстоклювой пеночки и многих других птиц.
В тексте музыкант рассказывает истории птиц, которые страдающих от человеческой деятельности. Дорн стал первым участником лейбла и его идейным лидером.
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Инициатива создана сервисом Яндекс.Музыка вместе со Всемирным фондом дикой природы. Все доходы от прослушивания треков и продажи коллекции одежды лейбла пойдут на защиту исчезающих видов птиц.
Напомним, ранее певец Иван Дорн опубликован провокационный ролик в YouTube-канале "Че такие кислые". Певец остро спародировал девушек в рекламных роликах, которые завлекают покупателей гелей для душа или бритвенных станков.
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