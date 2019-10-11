Иван Дорн выпустил клип "Дичь": в чем уникальность видео

Певец рассказывает истории птиц, которые страдающих от человеческой деятельности

Кадр из клипа Ивана Дорна "Дичь" Фото: YouTube

Украинский эпатажный певец Иван Дорн, который недавно показал свою дочь, выпустил новый клип "Дичь", созданный "совместно"... с птицами. Ролик появился на официальном YouTube-канале музыканта.

Смотрите подробности об Иване Дорне и его дочери:

Клип был создан для первого некоммерческого лейбла Birds Records. Его цель сохранить голоса птиц. В треке Дорна использовано пение азиатского бекаса, белой куропатки, дубровника, неясыти, кукушки, толстоклювой пеночки и многих других птиц.

В тексте музыкант рассказывает истории птиц, которые страдающих от человеческой деятельности. Дорн стал первым участником лейбла и его идейным лидером.

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Инициатива создана сервисом Яндекс.Музыка вместе со Всемирным фондом дикой природы. Все доходы от прослушивания треков и продажи коллекции одежды лейбла пойдут на защиту исчезающих видов птиц.

Напомним, ранее певец Иван Дорн опубликован провокационный ролик в YouTube-канале "Че такие кислые". Певец остро спародировал девушек в рекламных роликах, которые завлекают покупателей гелей для душа или бритвенных станков.

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