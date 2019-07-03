Ивана Купала 2019: где запускать венки и прыгать через костер в Киеве

Куда пойти и запустить венки на Ивана Купала – в нашей подборке

Где прыгать через костер на Ивана Купала в Киеве Фото: Depositphotos

Украинцы 7 июля отмечают летний праздник – Ивана Купала 2019. В этот праздник традиционно девушки гадают на суженого, пары прыгают через костер. Если вы хотите также отпраздновать Ивана Купала, но не знаете где запускать венки и прыгать через костер в Киеве, предлагаем подборку мероприятий.

Смотрите видео о приметах и традициях праздника Ивана Купала:

Где прыгать через костер на Ивана Купала: фестиваль "Ночь на Ивана Купала"

Ивана Купала в Киеве / Фото: http://mamajeva-sloboda.ua

Адрес: Парк Дружбы Народов

Тут пройдет настоящий фестиваль на Ивана Купала. Но после захода солнца все посетители смогут прыгать через костер, погадать, участвовать в танцах и многое другое.

Где пускать венки и прыгать через костер: Ивана Купала в Феофании

Где прыгать через костер на Ивана Купала в Киеве Фото: Depositphotos

Адрес: ул. Академика Лебедева, 32

Тут можно будут мастер-классы, плетение венков, национальные песни и традиционные гуляния. После этого все желающие смогут пустить венки и прыгнуть через костер.

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Где пускать венки и прыгать через костер на Ивана Купала: Пирогово

Куда пойти в Киеве на Ивана Купала 2019 Фото: Depositphotos

Праздник Ивана Купала традиционно отмечают в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины. Вечер на Певческом поле музея обещает быть веселым: плетение венков, изготовление традиционной украинской купальской атрибутики, купальские песни, а также главное событие вечера – очищение огнем, гадание на венках и запуск горящих колес по пруду. Если вы до сих пор не решили, где прыгать через костер и пускать венки на Ивана Купала – вам сюда.

Напомним, мы сделали подборку, куда пойти на Ивана Купала в Киеве 2019, в которой главные мероприятия в этот день.

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