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Интервью

Иванна Онуфрийчук рассказала, как будет праздновать Пасху на карантине

Актриса и ведущая также поделилась рецептом паски

Инна Петрова
Сегодня, 09:22

Трудно не согласиться с тем, что карантин выбил всех из привычного графика. Лучшее, что можно делать в ситуации мировой пандемии, – сидеть дома. Впрочем, многим сложно привыкнуть к режиму, тем более накануне Пасхи.

Известная актриса, модель, ведущая шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV Иванна Онуфрийчук рассказала, как планирует праздновать Пасху-2020, не выходя из дома.

Напомним, что накануне Оля Полякова, Лилия Ребрик и Настя Каменских поделились рецептами паски.

Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук
Фото: пресс-служба НЛО TV

Иванна, расскажи, что для тебя значит этот праздник? Как у вас в семье принято отмечать Пасху?

Для меня и для моей семьи Пасха – это главное церковное событие года. Это тот праздник, на который собирается вся семья, все родственники и близкие люди. И я не помню, наверное, такого года, чтобы этого не происходило. Ежегодно мы откладываем все свои планы, путешествия и едем к родителям в село или просто собираемся всей семьей и празднуем Пасху.

У нас в семье принято всегда придерживаться строгого поста. Правда, это не всегда получается, но первую и последнюю неделю я обязательно пощусь. Вот и сейчас так, и особенно перед Пасхой не ем никакой животной пищи, вся семья ведет себя смиренно, мы серьезно готовимся.

Обычно идем на службу в субботу с вечера, стараемся исповедоваться, причаститься и отстоять всю службу в церкви до утра. После службы возвращаемся домой, и отец как главный в семье обязательно первый пробует освященные в церкви блюда, потом мы все бьемся яйцами-крашанками – очень люблю эту давнюю традицию. Первое, что мы должны съесть, – это освященная крашанка, а потом все остальное. После службы завтракаем, ложимся отдыхать, где-то после обеда к нам приходят все родственники, и мы устраиваем большое застолье до вечера.

Но сейчас пандемия и карантин вносят свои коррективы. Как и где будешь праздновать в этом году?

Да, и я серьезно отношусь к карантину. В этом году мы в церковь, к сожалению, не пойдем. Также я не стала ехать в село, так как не работает никакой транспорт и особо нет необходимости – все родные со мной рядом. Мы сняли дом под Киевом и решили самоизолироваться здесь. Близко к городу, рядом вся необходимая инфраструктура – магазины, больницы и тому подобное. Поэтому пересиживаем карантин вместе близко к столице. Праздновать также будем здесь – готовить различные блюда, пригласим кумовьев, с которыми общаемся все это время, и никуда не выходить.

Смотрите в сюжете, когда Украина выйдет из карантина:

Как ты воспринимаешь такой "новый формат"?

Конечно, очень необычно, ведь всю жизнь, все годы мы ходили в церковь. Очень-очень хочется и сейчас, но мы понимаем, что нужно соблюдать правила карантина, поэтому будем сидеть дома. Поскольку нет возможности пойти на службу, поддержим флешмоб, который будет по всему миру: в полночь поставим огонь (свечу) на подоконник.

Расскажи, каким будет ваш праздничный стол?

Лично я буду готовить мой любимый салат оливье с креветками, это мое фирменное блюдо – очень люблю его делать, все варить, нарезать. Также с семьей будем готовить холодец из птицы, шубу, все традиционные украинские блюда, запеченную индейку, фаршированные яйца с крабовым мясом, возможно, запечем барашка, потому что это пасхальный символ. И, конечно, испечем паски.

Кстати, у тебя есть любимый рецепт паски?

Я обожаю творожную паску! В ее составе свежий сыр (творог) и манка, а также много вкусных наполнителей. Можно использовать любой рецепт, который найдете в соответствии с вашими вкусами. У меня есть несколько советов: лучше выпекать творожные паски в металлических формах для пасок, ведь из них легче доставать готовые пасочки. Поскольку творожное тесто выпекается долго, лучше брать не узкие и высокие формы, а низкие и широкие. И не забудьте украсить свои паски так, чтобы от них невозможно было отвести глаз! А вкусно будет 100%.

Недавно телеведущая Иванна Онуфрийчук рассказала об уходе за собой и позитивном настрое в самоизоляции.

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