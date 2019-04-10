Изгнание и Тимон с Пумбой: появился новый впечатляющий трейлер "Короля Льва"

В ролике показано, как Симба познакомился с парочкой – Тимоном и Пумбой

"Король Лев" Фото: YouTube

Студия Disney, которая хочет снять новую версию "Пиратов Карибского моря", наконец-то показала новый трейлер обновленного мультфильма "Король Лев".

На кадрах видео можно увидеть дядю Симбы Шрама, главного льва Муфаса, который учит юного Симбу законам выживания и других персонажей. Также в трейлере показана сцена с изгнанием Шрамом Симбы из родных краев.

Режиссером фильма стал Джон Фавро. Симбу озвучит музыкант Дональд Гловер, известный под именем Childish Gambino, Нолу – певица Бейонсе, Пумба – Сет Роген.

Стоит отметить, что оригинальная анимационная лента вышла на экраны в 1994 году. Он получил два "Оскара", три "Золотых глобуса" и три "Грэмми". "Король Лев" собрал в прокате рекордную сумму для традиционной анимации. Фильм приурочен к ее 25-летнему юбилею. Выход фильма должен состояться 19 июля текущего года.

Напомним, ранее студия Disney представила дебютный тизер-трейлер обновленного мультфильма "Король Лев", который стал хитом сети.

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