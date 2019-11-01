Известен виновник киноляпа с кофейным стаканчиком в "Игре престолов"

Оказывается, это стаканчик актера Конлета Хилла, исполнителя роли Вариса

Кадр из сериала "Игра престолов" Фото: YouTube

Сериал "Игра престолов" закончился еще весной, а разговоры о киноляпе в последнем сезоне продолжаются до сих пор. И наконец выяснилось, кто же виноват в главном ляпе проекта. Недавно актриса Эмилия Кларк, исполнительница роли Дейенерис, появилась в телестудии шоу Джимми Фэллона и рассказала, кому принадлежал кофейный стаканчик.

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Виновником оказался актер Конлет Хилл, исполнитель роли Вариса. В этом Хилл признался Эмилии сам, однако не сразу. Дело в том, что съемочная команда обвиняла в ляпе саму Эмилию Кларк.

На вечеринке по случаю вручения "Эмми" Хилл подошел к Кларк и, терзаемый угрызениями совести и осмелевший благодаря алкоголю (это ведь вечеринка), сознался, что стаканчик был его.

Напомним, ранее американский телеканал HBO объяснил, почему в кадре одной из серий финального сезона "Игры престолов" появился стакан кофе. Кроме этого, появился комментарий исполнительного продюсера "Игры престолов" Берни Колфилд.

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