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Известная актриса и вокалистка умерла от рака: подробности

Актриса запомнилась ролью в "Стар Треке"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:58
Умерла Дайанн Торн
Умерла Дайанн Торн
Фото: YouTube

В США умерла Дайанн Торн, американская актриса и вокалистка. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

На 62-м году жизни умерла солистка шведской группы "Roxette" Мари Фредрикссон, смотрите подробности:

Актриса из "Стар Трека" скончалась в одном из хосписов Лас-Вегаса из-за рака поджелудочной железы. Ей было 83 года. Смерть подтвердил ее муж, музыкант и актер Ховард Морер, с которым Торн состояла в браке 44 лет.

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Торн также известна по таким фильмам и сериалам, как "Настоящие мужчины", "Ильза – волчица СС", "Шоу Мерва Гриффина", "Ария", "Дом колдуна", "Пиноккио", "Кровавый шабаш", "Столкновение" и "Убийство официанток".

Актриса Дайанн Торн
Фото: YouTube
Актриса Дайанн Торн
Фото: YouTube
Актриса Дайанн Торн
Фото: YouTube
Актриса Дайанн Торн
Фото: YouTube
Актриса Дайанн Торн
Фото: YouTube
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Напомним, ранее в Великобритании умерла известная актриса Джейн Хейуорд. Она скончалась в возрасте 69 лет от травм, полученных в результате ДТП. Известно, что 69-летнюю актрису не просто сбили, а ее также затянуло под колеса, пока водитель пытался остановить транспортное средство.

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