Известная певица Дуа Липа выступит в Киеве

Британская певица выступит на открытии финала Лиги чемпионов

Дуа Липа. Фото: Getty

На открытии финала Лиги чемпионов в Киеве выступит британская певица Дуа Липа. Пресс-служба UEFA представила на официальной странице в Facebook короткое видео о звезде на церемонии открытия. Официальное сообщение об этом будет выпущено 8 мая.

Отметим, Дуа Липа — британская певица албанского происхождения. Девушка рано начала музыкальную карьеру. В 14 лет она начала снимать и размещать на YouTube кавер-версии песен Кристины Агилеры и Нелли Фуртадо.

В 2015 году она подписала контракт с Warner Bros. Records и вскоре выпустила там первый сингл. В январе 2017 года певица получила премию EBBA Public Choice Award.

2 июня 2017 года состоялся релиз ее одноименного дебютного альбома. Отдельно от альбома вышло семь синглов, два из которых — "Be the One" и "New Rules" — сумели попасть в первые топ-10 чартов.

Напомним, в Лондоне 21 февраля состоялась церемония вручения музыкальной премии Brit Awards. Главными победителями стали рэпер Стормзи и певица Дуа Липа, говорится на сайте премии.