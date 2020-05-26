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Известная телеведущая Анна Панова вернулась в эфир после рождения дочери

Сегодня, 18:37

Ведущая призналась, что уже готова к прямым эфирам и активной работы в кадре

25 мая популярная ведущая новостей "Сегодня" на канале "Украина", а также от недавно счастливая мама Анна Панова вернулась на работу и провела в паре с ведущим Максимом Сикорой вечерний выпуск новостей.

Анна Панова и Максим Сикора
Анна Панова и Максим Сикора
Фото: пресс-служба

Анна Панова рассказала, что хоть и имеет некоторые волнения, но уже готова к прямым эфирам и активной работы в кадре.

"Выхожу на работу после перерыва в 7 месяцев. Волнуюсь ли я? Конечно. Безусловно, я отслеживала новости все это время и не пропустила ни одного выпуска "Сегодня" в эфире, но от рабочего цейтнота отвыкла. Я уже получаю списки гостей студии на этой неделе и готовлюсь к хард-току и объективной подачи информации – по-прежнему. Думаю, адаптируюсь в течение нескольких дней", – поделилась ведущая.

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Также она уверена, что сможет совмещать работу и материнство, ведь имеет надежный тыл – любящего мужа.

"Пока малышка останется с папой. А уже совсем скоро к нам присоединится няня. Я планирую строить рабочий график так, чтобы по максимуму проводить время с дочерью и с комфортом для всех нас совмещать карьеру и материнство", – сказала Анна Панова.

Ранее Анна Панова рассказала о семейных ритуалах с мужем и о том, как их сплотило появление дочери.

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