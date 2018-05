Вместо королевской свадьбы: известный британский певец Джон Ньюмен выступит в Киеве

Британский певец выступит на шоу "Ліга зірок"

Джон Ньюмен. Фото: Getty

Вся Великобритания готовится наблюдать за свадьбой принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится 19 мая. Королевская семья, звездные гости, шикарный наряды... Но далеко не все стремятся стать частью торжества. Известный британский певец Джон Ньюман пакует чемоданы и вылетает в Киев: королевской свадьбе он предпочел масштабное шоу "Ліга зірок", которое состоится 19 мая на Троицкой площади. Концерт организовывает канал "Украина".

Вместе с британской звездой участие в грандиозном открытом концерте "Ліга зірок" примут самые яркие украинские исполнители – MONATIK, Оля Полякова, Наталья Могилевская, THE HARDKISS, TAYANNA, Alyosha, Сергей Бабкин, Даша Астафьева, MELOVIN, Мария Яремчук, DILEMMA, Rumberos, TamerlanAlena. Канал "Украина" подарит всем желающим возможность окунуться в атмосферу праздника – вход на "Лігу зірок" бесплатный, начало в 18:00.

Специальный гость "Ліги зірок" Джон Ньюмен получил мировую славу после того, как его дебютный сингл Love Me Again возглавил хит-парад Великобритании и стал мегахитом во всем мире, а видеоклип на эту песню собрал почти 600 миллионов просмотров на Youtube. Также Джон Ньюмен известный по песням Give Me Your Love и Losing Sleep, а коллаборация с известным музыкантом и ди-джеем Кельвином Харрисом Blame вновь подорвала мировые хит-парады. В марте этого года Ньюмен выпустил новый зажигательный сингл под названием Fire In Me, который войдет в будущий альбом певца.

Отметим, что телевизионную версию "Ліги зірок" зрители канала "Украина" смогут увидеть в субботу, 26 мая.

Напомним, в Киеве 21-24 июня пройдут все развлечения города одновременно – состоится фестиваль BeLive. Событие принимает НСК "Олимпийский". Это первое мероприятие такого рода на площадке, способной принять 80 тысяч гостей.