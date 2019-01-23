Известный фильм с Джулией Ролбертс получил ремейк

Романтическая комедия "Мистическая пицца" вышла в 1988 году

"Мистическая пицца" Фото из открытых источников

Американская романтическая комедия "Мистическая пицца" 1988 года режиссера Дональда Петри ("Как отделаться о парня за 10 дней", "Мисс Конгениальность") получит музыкальный ремейк. Об этом сообщает Deadline.

Действие оригинальной картины разворачивалось под закрытие летнего сезона в маленьком курортном городке Мистика, штат Коннектикут. Отдыхающих почти не осталось, а три молоденькие официантки из кафетерия "Мистическая пицца" мечтают встретить настоящую любовь.

В фильме снялись юные Джулия Робертс и Лили Тейлор, а также в эпизоде здесь появился шестнадцатилетний Мэтт Дэймон в роли молодого богача. Именно с этой картины началась карьера улыбчивой Джулии Робертс.

А вот над музыкальной версией работает Гордон Гринберг в качестве режиссера и соавтора сценария. Музыку и песни напишет американская рок-исполнительница Мелисса Этеридж.

Дата релиза мюзикла пока не называется. Актерский состав не назначен.

Напомним, по известной романтической драме "Дневник памяти" Ника Кассаветиса планируют поставить мюзикл в Бродвейском театре в Нью-Йорке.

А вот канал BBC запустил в производство мини-сериал "Отверженные", основанный на одноименном романе Виктора Гюго.