Известный голливудский актер завел аккаунт в Instagram

Мэттью Перри пока не сделал никаких записей

Мэттью Перри Фото: Getty Images

Известный актер, звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри, которому исполнилось 50 лет, завел аккаунт в социальной сети Instagram. Этого момента долго ждали поклонники и друзья знаменитости.

Смотрите также видео об истории дружбы Дженнифер Энистон и Кортни Кокс:

Мэттью, как известно, не любит показывать свою жизнь на публике и редко появляется на светских мероприятиях. Все уже привыкли к этому, однако звезда умеет удивлять. Мэттью Перри стал шестым актером культового сериала, за которым теперь можно будет наблюдать в микроблоге.

Пока на его странице нет сообщений, однако Перри уже успел подписаться на 21 друга. За страницей актера уже следят более, чем полтора миллиона пользователей.

Напомним, еще одна звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон ранее зарегистрировалась в Instagram. Также актер Том Харди, который неоднократно называл себя противником социальных сетей, зарегистрировался в Instagram. Поэтому появление 40-летнего актера в Instagram стало настоящим сюрпризом для его поклонников.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.