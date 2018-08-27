Извращения, жестокость и одиночество: Дочь Стива Джобса написала книгу о нем

Лиза Бреннан-Джобс написала книгу о своем отце - "Мелкая сошка"

Стив Джобс. Фото: Getty

Дочь Стива Джобса, который перед смертью оставил завещание для Apple, Лиза Бреннан-Джобс написала книгу о своем отце - "Мелкая сошка". Издательство Grove Press 4 сентября выпустит книгу в свет. Эта книга сильно отличается от всех других об основателе и экс-главе Apple.

В преддверии выхода воспоминаний Лизы в Vanity Fair был опубликован отрывок из книги "Мелкая сошка". В нем описаны воспоминания девушки о своем детстве. Она пишет, что Стив Джобс первые два года отрицал, что он ее отец, не давал никаких денег, а ее матери Крисанн Бреннан приходилось получать пособие и подрабатывать уборщицей и официанткой. После принудительного ДНК-теста государство обязало Джобса выплачивать алименты. Лиза также вспоминает, что с годами она стала сближаться с отцом, хотя ей было трудно его понять. Однажды она, узнав, что Джобс поменял один Porsche на другой из-за царапины, попросила у него старый автомобиль, на что получила резкий отказ. Кроме того, Джобс отказывался признавать, что он назвал компьютер Apple "Лизой" в честь дочери и сознался в этом спустя несколько лет после того, как вопрос об этом при ней задал лидер группы U2 Боно.

Недавно издание The New York Times опубликовало статью о Лизе и ее книге, озаглавленную "В "Мелкой сошке" Стив Джобс выглядит скотиной. Дочь простила его. Но должны ли мы?".

Лиза говорит, что ее испугала первая реакция критиков на книгу. Они решили, что она хотела разоблачить отца, показав темные стороны его жизни. Напротив, она по-прежнему относится к отцу с теплотой, любит его, несмотря ни на что, и пыталась создать его вдумчивый и детальный портрет.

Воспоминания о детстве у Лизы в основном "холодные". В старших классах она переехала к отцу и мачехе Лорен Пауэлл-Джобс, поскольку у ее матери были финансовые проблемы и вспышки агрессии. Джобс запрещал ей общаться с матерью и сам не знал, как вести себя с дочерью: то полностью игнорировал ее, то пытался установить полный контроль над ее жизнью. Однажды Лиза расплакалась на семейном сеансе психотерапии, сказав, что чувствует себя одинокой из-за того, что родители не желают ей спокойной ночи перед сном. Лорен Пауэлл-Джобс ответила на это: "Мы просто холодные люди".

Книга "Мелкая сошка" Фото: Patricia Wall / The New York Times

По словам Лизы, несколько раз отец допускал неуместное поведение. Например, Джобс заставил ее присутствовать при сексуальной сцене: он ласкал грудь и бедра жены и театрально стонал. Лиза пыталась уйти, но отец препятствовал этому, объясняя, что она должна видеть этот "семейный момент". Она не воспринимала это в качестве сексуальной угрозы, но чувствовала себя неловко.

Сестра Джобса и его вдова Лорен Пауэлл-Джобс прочли книгу Лизы Бреннан-Джобс и заявили, что у них другие воспоминания о событиях того времени. По их словам, Стив Джобс любил Лизу с самого ее рождения и был хорошим отцом. Мать Лизы утверждает, что та передала все верно и местами даже сгладила повествование, хотя могла бы рассказать о более неприятных вещах.

Лиза считает, что ее отец хотел быть добрым и отзывчивым, но не выглядел таким, поскольку прятал свои настоящие эмоции. Она уверена, что он любил ее, и понимает причины его поступков, а своими мемуарами она пытается поставить точку в переживаниях о прошлом.

Напомним, на аукцион в Бостоне выставят заявление о приеме на работу, заполненное Стивом Джобсом в 1973 году.