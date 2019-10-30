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Jah Khalib выпустил совместную песню с MARUV

Новый дуэт прозвучал вслед за совместной песней с Джамалой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:34
Jah Khalib
Jah Khalib
Фото: instagram.com/jahkhalib

Известный казахстанский рэп-исполнитель Jah Khalib, который на днях представил совместную композицию с Джамалой, уже успел порадовать поклонников еще одной дуэтной работой.

Смотрите также видео о том, что группа "Время и Стекло" выпустила новый клип:

Артист записал трек с украинской исполнительницей MARUV. Совместная композиция вышла под названием "По льду". Треки и с Джамалой, и с MARUV вошли в новый альбом Jah Khalib "Выход в свет".

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Поклонникам пришлась по вкусу новинка от артистов. "Такой гармоничный дуэт, невероятные", "Непривычно слышать MARUV на русском", "не узнала бы здесь голос MARUV, хорошая песня", "рай для моих ушей", – написали юзеры в комментариях под видео.

Напомним, что казахстанский рэп-исполнитель Jah Khalib впервые выступил в Киеве на большой сцене 15 ноября 2018 года. Певец спел свои известные и всеми любимые хиты во Дворце спорта в сопровождении симфонического оркестра.

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