Jah Khalib выпустил совместную песню с MARUV

Новый дуэт прозвучал вслед за совместной песней с Джамалой

Jah Khalib Фото: instagram.com/jahkhalib

Известный казахстанский рэп-исполнитель Jah Khalib, который на днях представил совместную композицию с Джамалой, уже успел порадовать поклонников еще одной дуэтной работой.

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Артист записал трек с украинской исполнительницей MARUV. Совместная композиция вышла под названием "По льду". Треки и с Джамалой, и с MARUV вошли в новый альбом Jah Khalib "Выход в свет".

Поклонникам пришлась по вкусу новинка от артистов. "Такой гармоничный дуэт, невероятные", "Непривычно слышать MARUV на русском", "не узнала бы здесь голос MARUV, хорошая песня", "рай для моих ушей", – написали юзеры в комментариях под видео.

Напомним, что казахстанский рэп-исполнитель Jah Khalib впервые выступил в Киеве на большой сцене 15 ноября 2018 года. Певец спел свои известные и всеми любимые хиты во Дворце спорта в сопровождении симфонического оркестра.

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