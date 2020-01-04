Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Jamala, The Hardkiss, MamaRika и другие звезды на премьере Disney: фото

3 января во Дворце спорта Disney on Ice презентовал свое шоу в Киеве

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:06
Джамала на премьере Disney on Ice
Джамала на премьере Disney on Ice
Фото: пресс-служба

3 января во Дворце спорта, в рамках большого европейского тура, Disney on Ice презентовал свое шоу в Киеве. Постановкой "Холодное сердце" (Frozen) занимается компания Feld Entertainment — мировой лидер в создании зрелищных театрализованных шоу для всей семьи.

Смотрите, как дети известного певца покорили модный подиум:

В Украину Disney on Ice приехал впервые, а вот в мире эти ледовые постановки пользуются популярностью уже очень давно. С 1981 года шоу успели увидеть зрители в 75-ти странах и на шести континентах.

Disney on Ice
Disney on Ice
Фото: пресс-служба

Посмотреть представление знаменитой компании во Дворец спорта пришли Jamala с семьей, Alyona Alyona, фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина с мужем Валерием Бебко и сыном Даниилом, участница группы A.R.M.I.A Светлана Сафронова и другие украинские звезды.

MamaRika на премьере Disney on Ice
MamaRika на премьере Disney on Ice
Фото: пресс-служба

Всего Украину ожидает 11 шоу Disney. Здесь покажут оригинальную историю Disney про двух королевских сестер Анну и Эльзу. Вместе с ними зрители отправятся в сказочное путешествие по волшебной стране. Отважный охотник Кристоф, его верный олень Свен, веселый, дружелюбный снеговик Олаф и тролли будут сопровождать их в этом путешествии, а специальными гостями шоу станут Микки и Минни Маус, Дональд Дак, Гуффи, принцессы Disney, герои "Истории игрушек", "В поисках Немо", "Короля Льва" и прочие. И все это под музыкальные хиты "Let It Go", "Do You Want To Build a Snowman?" и "Fixer Upper".

Вал Бебко с сыном на премьере Disney on Ice
Вал Бебко с сыном на премьере Disney on Ice
Фото: пресс-служба

Почти все артисты Disney on Ice — профессиональные фигуристы, которые в разное время становились победителями спортивных соревнований, а главный хореограф шоу Синди Стюарт в прошлом — тренер Олимпийских чемпионов и четырехкратная номинантка на премию "Хореограф года". Всего в шоу задействовано более 50 мастеров фигурного катания, а над спецэффектами и декорациями поработали лучшие из лучших в области света и пиротехники.

Disney on Ice
Disney on Ice
Фото: пресс-служба

Увидеть Disney on Ice можно во Дворце спорта с 3 по 6 января.

Напомним, ранее мы писали, что концерт Олега Винника "Роксолана" на телеканале "Украина" посмотрели 7,8 млн зрителей.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Анна Курникова показала подросших детей Энрике Иглесиаса: фото Ким и Канье планируют рождение пятого ребенка - СМИ Сериал "ВандаВижен" выйдет на сервисе Disney+ в 2020-м году: подробности
шоу Джамала Disney The Hardkiss MamaRika дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Передозировка сахаром: 5 тревожных признаков
Передозировка сахаром: 5 тревожных признаков
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
Валюха из
Валюха из "Сватов" ошеломила внешним видом: как изменилась звезда
Арсен Мирзоян выпустил свое оружие (видео)
Арсен Мирзоян выпустил свое оружие (видео)
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:05Fun

4 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака: отличное время для путешествий

Вчера, 15:00Food

Что приготовить на Святой вечер: 12 постных блюд для праздничного стола

Вчера, 12:17Fun

Лучшие колядки 2020 на украинском языке

Вчера, 09:04Техно

Ниже плинтуса: дешевый смартфон Nokia рухнул в цене

2 январяFun

Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2020 году

2 январяШоу-бизнес

Нарушила молчание: Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

2 январяШоу-бизнес

В Новый год с шиком! Мелания Трамп затмила всех своим образом на новогодней вечеринке

2 январяEvents

Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

2 январяFood

Рождественские блюда в Украине: что должно быть на праздничном столе

2 январяТехно

Windows 7 осталось "жить" две недели: что будет дальше

2 январяАфиша

Лучшие фильмы 2019 года, которые обязательно нужно пересмотреть

1 январяТехно

Электромобили хуже дизеля для экологии: мнение Mazda

1 январяEvents

Поздравления с Новым годом 2020: стихи, смс и яркие открытки

1 январяEvents

Новый год 2020: красивые открытки, картинки и поздравления

1 январяEvents

Открытки и поздравления с Новым 2020 годом

Новости партнеров

Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Как выглядят жены и девушки футболистов Ювентуса
Как выглядят жены и девушки футболистов Ювентуса
Дочь Потапа рассказала о неприятнейшем случае
Дочь Потапа рассказала о неприятнейшем случае
Анна Ризатдинова рассказала о своих отношениях с Прохоровым
Анна Ризатдинова рассказала о своих отношениях с Прохоровым
Донька Олени Кравець з
Донька Олени Кравець з "Кварталу 95" вирушила підкорювати Париж
3 вопроса, которые могут выявить у вас депрессию
3 вопроса, которые могут выявить у вас депрессию
Бывшая Остапчука после
Бывшая Остапчука после "Танцев со звездами" заговорила об изменах
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)