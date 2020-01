Jamala, The Hardkiss, MamaRika и другие звезды на премьере Disney: фото

3 января во Дворце спорта Disney on Ice презентовал свое шоу в Киеве

Джамала на премьере Disney on Ice Фото: пресс-служба

3 января во Дворце спорта, в рамках большого европейского тура, Disney on Ice презентовал свое шоу в Киеве. Постановкой "Холодное сердце" (Frozen) занимается компания Feld Entertainment — мировой лидер в создании зрелищных театрализованных шоу для всей семьи.

В Украину Disney on Ice приехал впервые, а вот в мире эти ледовые постановки пользуются популярностью уже очень давно. С 1981 года шоу успели увидеть зрители в 75-ти странах и на шести континентах.

Disney on Ice Фото: пресс-служба

Посмотреть представление знаменитой компании во Дворец спорта пришли Jamala с семьей, Alyona Alyona, фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина с мужем Валерием Бебко и сыном Даниилом, участница группы A.R.M.I.A Светлана Сафронова и другие украинские звезды.

MamaRika на премьере Disney on Ice Фото: пресс-служба

Всего Украину ожидает 11 шоу Disney. Здесь покажут оригинальную историю Disney про двух королевских сестер Анну и Эльзу. Вместе с ними зрители отправятся в сказочное путешествие по волшебной стране. Отважный охотник Кристоф, его верный олень Свен, веселый, дружелюбный снеговик Олаф и тролли будут сопровождать их в этом путешествии, а специальными гостями шоу станут Микки и Минни Маус, Дональд Дак, Гуффи, принцессы Disney, герои "Истории игрушек", "В поисках Немо", "Короля Льва" и прочие. И все это под музыкальные хиты "Let It Go", "Do You Want To Build a Snowman?" и "Fixer Upper".

Вал Бебко с сыном на премьере Disney on Ice Фото: пресс-служба

Почти все артисты Disney on Ice — профессиональные фигуристы, которые в разное время становились победителями спортивных соревнований, а главный хореограф шоу Синди Стюарт в прошлом — тренер Олимпийских чемпионов и четырехкратная номинантка на премию "Хореограф года". Всего в шоу задействовано более 50 мастеров фигурного катания, а над спецэффектами и декорациями поработали лучшие из лучших в области света и пиротехники.

Disney on Ice Фото: пресс-служба

Увидеть Disney on Ice можно во Дворце спорта с 3 по 6 января.

