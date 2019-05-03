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Как актеры прощались с сериалом "Теория большого взрыва"

Сериал выходит 12 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
"Теория большого взрыва" Фото: instagram.com/kaleycuoco
"Теория большого взрыва"
Фото: instagram.com/kaleycuoco

Поклонники сериала "Теория большого взрыва" все никак не могут смирится с тем, что проект закрывают в этом году после 12 сезона. Фанатам также создатели проекта сообщили, что  последние серии шоу будут показаны в мае 2019 года. 

И вот, история этого сериала подходит к концу – завершились съемки последних серий сериала "Теория большого взрыва". Актриса Кейли Куоко, исполнительница роли Пенни, опубликовала в своем микроблоге фотографию "финальной групповой сцены".

INSTAGRAM (@kunalkarmanayyar)

Другие актеры также поделились забавными снимками.

INSTAGRAM (@kaleycuoco)

Стоит отметить, что шоу выходило с 2007 года. Всего в "Теории большого взрыва" 279 эпизодов. Сериал "Теория большого взрыва" стал одним из самых успешных и рейтинговых проектов не только на канале CBS, но и среди всех ситкомов на телевидении.Последний выйдет на телеканале CBS 16 мая.

Напомним, в честь завершения сериала, команда решила устроить танцевальный флешмоб и станцевать вместе под песню Larger Than Life группы Backstreet Boys. Видео танца поделилась в своем фотоблоге актриса Кейли Куоко. Актриса также написала трогательный пост в соцсетях, прощаясь с любимой командой.

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сериал теория большого взрыва серии Кейли Куоко
Источник: Сегодня
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