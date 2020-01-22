Как девушек замуж сватали: в Сети появился трейлер экранизации романа Шарлотты Бронте "Эмма"

Фильм – вторая экранизация произведения писательницы

Кадр из фильма "Эмма" Фото: YouTube

Как известно, кинокомпания Focus Features решила переснять известный фильм "Эмма", который впервые увидел свет в 1996 году. В Сети появился второй украинский трейлер картины.

Узнайте также, как создавался фильм "Унесенные ветром":

По сюжету киноленты,Эмма Вудхаус любит сватать всех, кто ее окружает. Она – молодая, богатая и самоуверенная женщина, которая считает, что отлично разбирается в людях. Однако эта уверенность окажется обманчивой, когда она отговорит свою подругу Гарриет выходить замуж за фермера и сватает ее викарию Элтонау. По ее мнению, они будут идеальной парой, но Эмма не знает, что скоро новый избранник ее подруги влюбится в нее саму.

Главные роли в ленте сыграли Аня Тейлор-Джой, которой достался образ Эммы, Билл Найи, который сыграл ее отца, а также Джош о'Коннор, Миа Гот и другие. Отметим, что в оригинальной картине 1996 года главную роль сыграла Гвинет Пэлтроу.

Новая "Эмма" выйдет в мировой прокат уже 5 марта 2020 года.

Напомним, ранее в Сети представлен официальный дублированный трейлер фильма "Бладшот", главную роль в котором играет Вин Дизель.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.