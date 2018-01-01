Как должны выглядеть герои "Мстителей" на самом деле

В сети уже появились картинки того, как должны выглядеть супергерои

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Один из самых популярных и успешных жанров – это супергеройские блокбастеры. Этот жанр активно развивается с 2008 года. Тем не менее, персонажей из комиксов немного меняли, прежде, чем показывать на больших экранах. Все для того, чтобы они выглядели более "реалистично".

И в сети команда энтузиастов решила узнать, как сильно отличаются персонажи из комиксов и фильмов благодаря фотошопу, пишет Bored Panda.

Напомним, на широкие экраны вышел долгожданный блокбастер "Мстители: Война бесконечности", главная премьера которого прошла в Лос-Анджелесе. В сети появились супергерои киновселенной Marvel в облике аниме-девушек. Выглядят супергерои весьма необычно, но это не портит впечатление о героях и о самом фильме. Супергерои хоть и предстали в виде красоток, но узнать кто есть кто можно.