Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Как должны выглядеть герои "Мстителей" на самом деле

В сети уже появились картинки того, как должны выглядеть супергерои

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:40
Фото: Bored Panda
Фото: Bored Panda
Фото: Bored Panda
Фото: Bored Panda
Фото: Bored Panda
Фото: Bored Panda
Фото: Bored Panda
Фото: Bored Panda
Фото: Bored Panda
Фото: Bored Panda
Фото: Bored Panda
Фото: Bored Panda
Фото: Bored Panda
1/13

Один из самых популярных и успешных жанров – это супергеройские блокбастеры. Этот жанр активно развивается с 2008 года. Тем не менее, персонажей из комиксов немного меняли, прежде, чем показывать на больших экранах. Все для того, чтобы они выглядели более "реалистично".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Мстители 3" стали кассовыми лидерами за всю историю кино

И в сети команда энтузиастов решила узнать, как сильно отличаются персонажи из комиксов и фильмов благодаря фотошопу, пишет Bored Panda.

Напомним, на широкие экраны вышел долгожданный блокбастер "Мстители: Война бесконечности", главная премьера которого прошла в Лос-Анджелесе. В сети появились супергерои киновселенной Marvel в облике аниме-девушек. Выглядят супергерои весьма необычно, но это не портит впечатление о героях и о самом фильме. Супергерои хоть и предстали в виде красоток, но узнать кто есть кто можно.

Еще несколько материалов по теме:
Жуткий и кровожадный "Хищник" возвращается: появился трейлер Брэд Питт в роли Тора и Киану Ривз - Доктор Стрэндж: кто из актеров сыграл бы в "Мстителях 3" "Мстители 3", "Игра престолов", Тимоти Шаламе: названы номинанты на MTV Movie & TV Awards 2018
кино премьера блокбастер marvel мстители супергерои
Источник: "Сегодня"

Новости партнеров

Новости партнеров