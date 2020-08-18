Актеры Энди Сэмберг и Кристин Милиоти о новой комедии "Зависнуть в Палм-Спрингс", современной молодежи и карантине

Актеры поделились откровениями о своих персонажах и отметили, что фильм сейчас особенно актуален

На большие экраны в Украине выйдет романтическая лента "Зависнуть в Палм-Спрингс", которую уже успели именовать самой взрывной комедией сезона.

"Зависнуть в Палм-Спрингс" – уникальная в своем роде комедия, соединившая в себе и фантастику, и гомерически удачные шутки, и романтику. В то время, когда комедий в целом снимают куда меньше, и все больше их делают для онлайн-платформ, тем самым снижая планку качества – "Зависнуть в Палм-Спрингс" стал своего рода приятным исключением, когда после кинофестиваля "Сандэнс" в январе 2020 года о картине заговорила вся голливудская публика.

Свежий ромком, который ярко и оригинально обыгрывает сюжет с временной петлей, собрал 100% позитивную реакцию от критиков и первых зрителей. Кроме того, фильм поставил новый рекорд фестиваля, когда права на дистрибьюцию картины были проданы Hulu и Neon по стоимости на 69 процентов больше, чем предыдущего рекордсмена.

Кадр из фильма "Палм-Спрингс" Фото: пресс-служба

Картина режиссера-дебютанта Макса Барбакова по сценарию другого дебютанта Энди Сиары смогла сначала привлечь удачный актерский состав – главные роли сыграли Энди Сэмберг и Кристин Милиоти, а на втором плане лауреат "Оскара" Дж. К. Симмонс, звезды молодежных сериалов Камила Мендес и Тайлер Хэклин.

Сюжет крутится вокруг героев Сэмберга и Милиоти. Найлз и Сара попадают во временную петлю во время пышной свадьбы на солнечном калифорнийском курорте Палм-Спрингс и это приводит к самым абсурдным, смешным и необычным последствиям.

О том, какие дополнительные месседжи скрыты в фильме, о своих героях и любви к фильму мы поговорили с исполнителями главных ролей – всегда преисполненными позитива Энди Сэмбергом и Кристин Милиоти.

Энди, первый вопрос к вам. Вашего героя в фильме зовут Найлз – на английском как-никак, но общий корень с "нигилизмом" и это отвечает поведению вашего героя. Можете ли вы объяснить своего персонажа и его точку зрения в начале фильма?

Энди Сэмберг: Да, конечно. Когда вы впервые встречаете его, зрителю кажется, что он самый крутой парень на свете. Он полностью контролирует ситуацию и при этом очень расслаблен. Он каким-то образом знает все, что происходит, и остается хозяином этого мира. И чем дольше это продолжается, тем больше понимаешь, что он, может быть, настолько сломлен и настолько смирился со своей ситуацией, что фактически просто сдался. И в этом есть что-то, что я нашел действительно ироничным. Такой крутой Найлз, а крутой ли?

"Зависнуть в Палм-Спрингс" Фото: пресс-служба

Кристин, Сара описывается как изгой в собственной семье. Что отличает ее от якобы более успешной младшей сестры и, возможно, от других людей, которые присутствуют на свадьбе?

Кристин Милиоти: Я думаю, что она испытывает огромную боль, когда мы встречаемся с ней. И я думаю, что Сара отказывается смотреть на собственные ошибки. Она просто продолжает пытаться сбежать, даже до того, как застрянет во временной петле.

Я думаю, может быть, она поэтому очень уверенно себя преподносит и пытается держать марку: "У меня все под контролем". Но точно так же вы узнаете, что она очень, очень сломлена. И по ходу фильма изобретает себя заново, как и Найлз. Наблюдать за этим – сплошное удовольствие и я думаю, что зрителям кроме очень крутых шуток, забавных ситуаций очень понравится и эта сторона фильма. Неидеальные герои – это идеальный тренд удачных фильмов, не так ли?

Кристин Милиоти в фильме "Зависнуть в Палм-Спрингс" Фото: пресс-служба

Ваша правда и этим фильм не может не запомнится, у "Зависнуть в Палм-Спрингс" отличный месседж. Но как вы думаете, что фильм говорит о романтике, поиске "того" и "той самой"?

Энди Сэмберг: Что ж, чтобы не выдавать слишком многое... Когда я впервые прочитал сценарий, то позвонил автору текста – Энди Сиаре, мы оба много говорили о том, как эта линия важна для фильма. Да что там – она важна для жизни! В "Зависнуть в Палм-Спрингс" очень важен именно тот момент, когда каждый делает шаг навстречу, когда оба героя чувствуют, что если пойдут вперед – то будут вознаграждены за это и будут счастливы. И даже в таких запущенных случаях, как у Сары и Найлза, когда они оба действительно облажались, у которых есть над чем работать, но это не значит, что они не заслуживают возможности, шанса на обретение счастья. Я чувствую, что многие люди в этом мире считают, что они не заслуживают любви или не заслуживают возможности вступить в отношения, потому что они все еще не любят себя.

Кристин Милиоти: Современные молодые люди вообще тратят слишком много времени на бессмысленную рефлексию. Лучше бы эта энергия была направлена на созидание, исправление, наслаждение жизнью! Будем надеяться, что фильм покажет, что это и близко не так, что вы заслуживаете любви и позитива.

"Зависнуть в Палм-Спрингс" Фото: пресс-служба

"Зависнуть в Палм-Спрингс" был продан на "Сандэнсе" по самой высокой цене в истории фестиваля, обогнав предыдущего конкурента на 69 процентов! Это вам, ребята, почетный знак?

Кристин Милиоти: Для меня большая честь! И я постоянно думаю, что это настолько забавно, что он именно на 69 процентов опередил рекорд.

Энди Сэмберг: Я все время говорю, что это наша студия настаивала на 69 процентах, подмигиваем, так сказать, взрослой части аудитории. Хотя фильм-то у нас очень приличный!

Энди Сэмберг и Кристин Милиоти

Находясь взаперти в одном и том же месте, иногда делая то же самое, чувствуете ли вы, что этот фильм может немного больше рассказать людям, застрявшим в месте, которое им очень хорошо знакомо? Особенно важно это во времена карантина и выхода из него.

Энди Сэмберг: Конечно, да. Как-то Кристин говорила об этом, и я согласен: фильм особенно актуален в этом контексте – как это оказаться в ловушке и наедине с самим собой. Я думаю, что карантин, безусловно, дал всем такой опыт. Люди оказались в ловушке отношений, в которых они застряли, и им необходимо изучить их и решить – счастливы они или несчастны? А если они одни, им пришлось столкнуться с этим и разобраться – почему так вышло и что это значит. И конечно, может быть, немного страшно в такие моменты.

Кристин Милиоти: Это был один из моих любимых аспектов, когда я даже впервые прочитал сценарий, что, очевидно, было очень давно, до пандемии и карантина. Я подумал: "О, да". Я чувствую, что это часть взросления – вы пытаетесь убежать от себя и не хотите иметь дело с некоторыми вещами. Даже когда вы уже взрослый, судя по тому, что написано в ID – вас так много отвлекало от взросления (смеется). Вы можете пить алкоголь, можете смотреть много ерунды, можете съесть кучу когда-то запрещенных конфет – но рано или поздно вам придется разобраться с собой. А сейчас, в наше карантинное время – это только усиливает ощущения. И наш летний и такой солнечный фильм – отличный повод не только хохотать от всей души, но и передать месседж позитива и взросления.

Команда фильма "Зависнуть в Палм-спрингс" Фото: пресс-служба

Испытать терапевтический эффект фильма на себе, насладиться вечным летом и зарядится позитивом вы сможете уже сейчас – фантастическая комедия "Зависнуть в Палм-Спрингс" в украинских кинотеатрах с 20 августа.

Напомним, что ранее были названы ТОП-10 самых популярных сериалов и шоу этого лета.

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