Как из Гэри Олдмена делали Уинстона Черчилля: удивительное видео

Сегодня, 08:33

Актер даже не стал бы сниматься в картине, если бы за грим отказался отвечать известный японский художник

Гэри Олдмен в роли Черчилля. Фото Twitter
Гэри Олдмен в роли Черчилля. Фото Twitter

В 2018 году на премию "Оскар" претендует нашумевший фильм "Темные времена", с Гэри Олдменом в главной роли. На днях на официальной Twitter-странице фильма "Темные времена", было опубликовано видео о создании грима для Олдмена.

За превращение актера в британского премьер-министра отвечал японский художник Казухиро Цудзи. Этот человек стал едва ли не ключевым для киноленты – его участие в проекте было важным условием самого Олдмена, потому что если бы Цудзи отказался работать над картиной, актер не стал бы в ней сниматься.

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"Самая большая проблема заключалась в том, что Гарри совершенно не похож на Уинстона Черчилля", – прокомментировал Цудзи.

Чтобы создать идельный грим Олдмену, при подготовке к съемкам специалисты создали искусственную модель лица Олдмена. И после того, во время съемок картины актер ежедневно проводил около трех часов в гримерке. Но результат вышел действительно впечатляющим. Стоит знать, что кинолента "Темные времена" режиссера Джо Райта, сам Гэри Олдмен за участие в картине и Казухиро Цудзи с командой – все номинированы в разных категориях на премию "Оскар-2018".

Напомним, актер Гэри Олдмен рассказал, что получил серьезное никотиновое отравлениев ходе съемок фильма "Темные времена". Для того, чтобы вжиться в роль Уинстона Черчилля, ему приходилось ежедневно выкуривать большое количество кубинских сигар – всего более 400 штук.

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"Сегодня"

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