Как из Гэри Олдмена делали Уинстона Черчилля: удивительное видео

В 2018 году на премию "Оскар" претендует нашумевший фильм "Темные времена", с Гэри Олдменом в главной роли. На днях на официальной Twitter-странице фильма "Темные времена", было опубликовано видео о создании грима для Олдмена.

За превращение актера в британского премьер-министра отвечал японский художник Казухиро Цудзи. Этот человек стал едва ли не ключевым для киноленты – его участие в проекте было важным условием самого Олдмена, потому что если бы Цудзи отказался работать над картиной, актер не стал бы в ней сниматься.

"Самая большая проблема заключалась в том, что Гарри совершенно не похож на Уинстона Черчилля", – прокомментировал Цудзи.

Чтобы создать идельный грим Олдмену, при подготовке к съемкам специалисты создали искусственную модель лица Олдмена. И после того, во время съемок картины актер ежедневно проводил около трех часов в гримерке. Но результат вышел действительно впечатляющим. Стоит знать, что кинолента "Темные времена" режиссера Джо Райта, сам Гэри Олдмен за участие в картине и Казухиро Цудзи с командой – все номинированы в разных категориях на премию "Оскар-2018".

Gary Oldman's transformation into Winston Churchill took 13 makeup tests, 48 consecutive shooting days, 200 hours in the makeup chair, and one incredible Oscar-nominated Hair & Makeup team. #DarkestHour pic.twitter.com/CIf6bgQYeH