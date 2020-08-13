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Спустя 19 лет: как изменились актеры трилогии "Властелин колец"

Фотографии и жизнь актеров тогда и сейчас

Кинотрилогия "Властелин колец" режиссера Питера Джексона, которая является экранизацией романов Джона Рональда Толкина, стала одним из самых масштабных проектов за всю историю кинематографа. Первый фильм – "Властелин колец: Братство Кольца" вышел в 2001 году, а заключительная часть "Властелин колец: Возвращение короля" в 2003 году.

История о Фродо Бэггинсе, который отправился в поход уничтожить Кольцо Всевластия, обрела ошеломительный успех. В сумме все фильмы трилогии выиграли 17 "Оскаров", а в 2012 году вышло продолжение в виде предыстории – трилогии "Хоббит", которую фанаты ждали почти десять лет.

Поклонники вселенной Толкина во всех деталях помнят сюжетные перевороты, но даже спустя столько лет любят пересматривать снова и снова эти легендарные ленты.

Кадр из фильма "Властелин колец" Фото: themoviedb.org

Отметим, что все части приключенческой фэнтези трилогии "Хоббит" можно посмотреть дома онлайн на OLL.TV, а пока рассказываем, как изменились актеры "Властелина колец".

Элайджа Вуд

Элайджа Вуд Фото: Getty Images, Pinterest

Исполнителю главной роли, Фродо Бэггинса, участие в трилогии принесло потрясающий успех. До "Властелина колец" у актера было несколько эпизодических ролей, как например в фильме "Назад в будущее 2", "Внутреннее расследование" с Ричардом Гиром в главной роли. Но также актер успел сняться в главных ролях в фильмах "Рай", "Авалон", благодаря которым сумел привлечь к себе внимание мэтров Голливуда. И вот, в возрасте 20 лет, Элайджа Вуд появился во "Властелине колец", наряду с такими знаменитыми актерами, как Иэн МакКеллен, Лив Тайлер, Орландо Блум, Кейт Бланшетт, Кристофер Ли, Миранда Отто.

После "Властелина колец" Элайджа Вуд продолжил сниматься в кино, хоть и не так активно. Среди самых ярких фильмов с его участием за последние годы – "Маньяк", "Открытые окна", "В этом мире я больше не чувствую себя как дома", а также роль в детективном сериале "Холистическое детективное агентство Дирка Джентли".

Вигго Мортенсен

Вигго Мортенсен Фото: Getty Images, themoviedb.org

Актер, который, вероятно, больше все остальных преобразился за эти годы – Вигго Мортенсен, который сыграл роль Арагорна.

Трехкратный номинант на "Оскар" и BAFTA, Вигго Мортенсен обрел мировую славу именно после "Властелина колец". Сейчас актер продолжает появляться в главных ролях знаковых голливудских картин. В 2018 году вышла комедийная драма "Зеленая книга", которая была отмечена тремя премиями "Оскар", а Вигго Мортенсен был номинирован за лучшую мужскую роль. Также в этом году Вигго Мортенсен дебютировал как режиссер и его фильм вошел в программу Каннского кинофестиваля.

Иэн Маккеллен

Иэн Маккеллен Фото: Getty Images, themoviedb.org

Британский актер Иэн Маккеллен, о котором мы также рассказали в подборке, как изменились актеры киноэпопеи "Люди Икс" за 20 лет, навсегда влюбил зрителей в своего персонажа Гэндальфа. Он также сыграл и в трилогии "Хоббит". Несмотря на то, что актеру сейчас 81 год, он и не думает бросать съемки. Одной из его недавних актерских работ стала роль в мюзикле "Кошки", где также сыграла певица Тейлор Свифт.

Шон Эстин

Шон Эстин Фото: Getty Images, themoviedb.org

Роль преданного друга и спутника Фродо Бэггинса, Сэма, сыграл американский актер Шон Эстин. После "Властелина колец" Шон Эстин вместе с Джо Лейденом написал и издал книгу "Туда и обратно: рассказ актёра", и сыграл эпизодические роли в таких нашумевших кинолентах и сериалах, как "Очень странные дела" (второй и третий сезоны), "50 первых поцелуев", "Клик: С пультом по жизни", "Библиотекари" и других.

Орландо Блум

Орландо Блум Фото: Getty Images, Pinterest

После выхода трилогии "Властелин колец" имя Орландо Блума было известно каждому, даже у тем, кто не смотрел трилогию. А все потому, что в год выхода заключительной киноленты, Орландо Блум появился в одной из главных ролей в "Пиратах Карибского моря".

Изначально Орландо Блум хотел сыграть роль Фарамира во "Властелине колец", но режиссер Питер Джексон решил, что эта роль достанется Дэвиду Уэнэму. Вместо этого, Орландо Блум был выбран на роль эльфа Леголаса, и теперь сложно представить какого-либо другого актера вместо него. Орландо Блум отмечал, что в начале съемок чувствовал себя не очень уверенно, поскольку только выпустился из драматической школы. Актер даже не подозревал, какой успех его ждал – после выхода первого фильма трилогии, имя Орландо Блума попало в топ-запросов поисковых сайтов Сети.

Ежегодно Орландо Блум появляется на экранах с яркими и харизматичными ролями. А в этом году 43-летний актер во второй раз станет отцом. Недавно его возлюбленная, беременная Кэти Перри показала живот и рассекретила свой вес.

Лив Тайлер

Лив Тайлер Фото: Getty Images, themoviedb.org

К моменту начала съемок "Властелина колец" актриса Лив Тайлер уже была знаменитостью. В 1996 году она завоевала признание зрителей и кинокритиков благодаря роли в фильме "Ускользающая красота" итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи. Также Лив Тайлер блестяще сыграла в фантастическом фильме Майкла Бэя "Армагеддон" с Брюсом Уиллисом и Беном Аффлеком, а затем в драме "Онегин" с Рэйфом Файнсом.

В прошлом году Лив Тайлер сыграла в фантастическом фильме "К звездам", а в этом году появилась в одной из главных ролей в телесериале "9-1-1: Одинокая звезда".

Доминик Монаган

Доминик Монаган Фото: Getty Images, Pinterest

Доминику Монагану было 25 лет, когда он сыграл одну из главных ролей в первом фильме трилогии "Властелин колец". Его персонаж – Мериадок Брендибак, предприимчивый и сообразительный хоббит, который помогал Фродо Беггинсу убежать из Шира вместе с Сэмом.

После "Властелина колец" Доминик Монаган получил ключевую роль в популярном сериале "Остаться в живых", а также играл в сериале "Вспомни, что будет". В прошлом году Доминик Монаган сыграл в фильме "Звёздные войны: Скайуокер. Восход".

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