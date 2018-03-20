Как каратели торгуют наркотиками с террористами: появился трейлер убойного фильма

В фильме рассказывается, что война с наркотиками на границе между Мексикой и США обострилась

Недавно в сети появился трейлер нового фильма Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел". Теперь в сети появился трейлер фильма "Сикарио 2: Солдато" с Бенисио Дель Торо в главной роли.

В фильме рассказывается, что война с наркотиками на границе между Мексикой и США обострилась. В итоге каратели начали торговать с террористами через границу США.

В фильме также снимаются Джош Бролин, Мэттью Модайн, Кэтрин Кинер, Изабела Монер и другие. Режиссером ленты выступил Стефано Соллима. Мировая премьера фильма состоится в конце июня этого года.

Напомним, супергеройская лента "Мстители: Война бесконечности" – одна из самых ожидаемых кинопремьер апреля, тем более, что все гадают, кто из супергероев встанет на сторону Таноса, а кто и погибнет. В пятницу, 16 марта, в сети опубликовали новый трейлер фильма "Мстители: Война бесконечности, показ которого должны начать 27 апреля.