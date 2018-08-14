Как мальчик и трансформаторная будка спасли человечество: появился крутой трейлер украинского фильма
Над графикой фильма "Бобот и энергия Вселенной" работало около сотни специалистов
Наконец в сети опубликован финальный трейлер фантастического фильма украинского производства "Бобот и энергия Вселенной". Ролик появился на Youtube-канале компании UFD.
В ленте рассказывается о том, как 12-летний мальчик и ожившая трансформаторная будка спасают человечество от катастрофы после взрыва на Солнце.
На фильм потрачено около 20 миллионов гривен, половину из которых выделило государство. Над графикой фильма работали около сотни специалистов.
В фильме главные роли исполнили Виктор Григорьев, Иванна Бородай, Игорь Мирошниченко и Владимир Ращук, а музыку написал Фагот из ТНМК.
Картина выйдет на широкие экраны в Украине 30 августа.
Напомним, на Закарпатье в Синевирской Поляне начались съемки полнометражного исторического экшена "Захар Беркут" режиссера Ахтема Сеитаблаева, производства компании Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Завершить съемочный период создатели фильма планируют в конце августа, а премьера ленты состоится в 2019 году.