Как мальчик и трансформаторная будка спасли человечество: появился крутой трейлер украинского фильма

Над графикой фильма "Бобот и энергия Вселенной" работало около сотни специалистов

Постер к фильму "Бобот и энергия Вселенной"

Наконец в сети опубликован финальный трейлер фантастического фильма украинского производства "Бобот и энергия Вселенной". Ролик появился на Youtube-канале компании UFD.

В ленте рассказывается о том, как 12-летний мальчик и ожившая трансформаторная будка спасают человечество от катастрофы после взрыва на Солнце.

На фильм потрачено около 20 миллионов гривен, половину из которых выделило государство. Над графикой фильма работали около сотни специалистов.

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В фильме главные роли исполнили Виктор Григорьев, Иванна Бородай, Игорь Мирошниченко и Владимир Ращук, а музыку написал Фагот из ТНМК.

Картина выйдет на широкие экраны в Украине 30 августа.

Напомним, на Закарпатье в Синевирской Поляне начались съемки полнометражного исторического экшена "Захар Беркут" режиссера Ахтема Сеитаблаева, производства компании Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Завершить съемочный период создатели фильма планируют в конце августа, а премьера ленты состоится в 2019 году.