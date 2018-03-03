Как менялись визуальные эффекты в фильмах: все лауреаты "Оскара" в одном видео

Сегодня, 10:23

Награду в этой категории вручают с 1939 года, но в подборке можно увидеть и более ранние картины

Все лауреаты премии &quot;Оскар&quot; за лучшие визуальные эффекты. Фото: wallup.net
Все лауреаты премии "Оскар" за лучшие визуальные эффекты. Фото: wallup.net

В Лос-Анджелесе 23 января американская киноакадемия назвала номинантов на премию "Оскар 2018". Многим интересно, какие же фильмы получат награду за лучшие спецэффекты. А недавно на сайте киноблога Burger Fiction опубликовали видео, где собрали кадры из всех фильмов, когда-либо получавших премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты.

Отметим, что награду в этой категории вручают с 1939 года, но в подборке можно увидеть и более ранние картины. Они становились победителями в номинациях, которые назывались иначе, но были аналогами современной категории "Лучшие визуальные эффекты".

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В видеоролик вошли несколько десятков фильмов – от "Крыльев" Уильяма Уэллмана и "Тридцати секунд над Токио" Мервина Лероя до "Гравитации" Альфонсо Куарона и "Интерстеллара" Кристофера Нолана.

Напомним, мы вспоминали великие рекорды кинопремии "Оскар" за все годы существования премии.
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