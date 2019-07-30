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Пять правил успешной книги: советы эксперта

Не экономьте на мелочах во время издания книги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:32
5 правил успешной книги
5 правил успешной книги
Фото: pexels.com

Сегодня обучающая и мотивирующая литература невероятно востребована. И собственная книга сможет стать важным инструментом построения бизнеса. Однако следует учитывать несколько важных моментов, о которых Сегодня.Lifestyle рассказала менеджер известного психолога Михаила Лабковского в Украине Анна Сухаревская.

Смотрите видео: какие книги сейчас читают украинцы

Что же важно знать о том, как написать и издать собственную книгу?

Правила написания и издания успешной книги

  • Определитесь с целью. Их может быть две: заработок и имиджевое вложение. Будем честны: заработать на книге реальные деньги могут, скажем, популярные блогеры с десятками тысяч подписчиков или эксперты уровня Лабковского или доктора Комаровского. Если вы пока не относитесь ни к одной из этих категорий, книга станет для вас не источником прибыли, а наоборот, статьей расходов. Однако это будет выгодное вложение, которое повысит вашу престижность (а значит, и стоимость ваших услуг) в глазах уже существующих клиентов и поможет привлечь новых.
  • Каналы распространения. Как правило, неизвестным авторам приходится печататься за свой счет. И рассчитывать на помощь издательства в продвижении книги, увы, не стоит. Поэтому настройтесь на то, что поначалу вашими читателями будут friends&family: друзья, родственники и клиенты. Если у вас популярный аккаунт в Facebook или Instagram, можно устроить розыгрыш книги в блоге. Еще один канал продвижения – самопрезентация книги. Например, открытые авторские чтения на тематических форумах (если это бизнес-литература) или в модных кафе (если вы пишете в формате lifestyle).

Как издать свою книгу
Как издать свою книгу
Фото: pexels.com

  • Будьте бдительны.  Более или менее известным авторам издательство может предложить распространение книги через книжные магазины. Средние условия роялти в этом случае: около 10% от продаж. Все бы ничего, но в реальности вы не можете отследить, не было ли "теневого" дополнительного тиража, отпечатанного без вашего ведома. А значит, и по поводу числа проданных копий вам придется верить издателю на слово. К сожалению, у нас в стране финансовые махинации со стороны издательства – отнюдь не редкость.
  • Не экономьте на мелочах. Нет ничего хуже книги с роскошными иллюстрациями, отпечатанной на дорогой мелованной бумаге – и полной грамматических ошибок. Поэтому не поскупитесь на хорошего корректора. А если не уверены в своих литературных талантах, то и литредактора. Специалист поможет оформить мысли в легкий и увлекательный текст.

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  • Название и обложка – это та самая "одежка", по которой встретит вашу книгу потенциальный читатель. Существует множество приемов, благодаря которым обложка станет "продаваемой". Но если вы прежде не имели дела с маркетингом в сфере книгоиздания, вы, скорее всего, о них не знаете. Поэтому наймите толкового маркетолога и прислушивайтесь к его советам.

А вы бы хотели написать собственную книгу? О чем бы она была?

Напомним, что ранее мы писали о том, что почитать для развития

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