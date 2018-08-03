Как пенсионеры ювелирку грабили: появился трейлер крутого фильма "Король воров"

Премьера фильма запланирована на 14 сентября 2018 года

Кадр из фильма "Король воров"

В сети появился первый полноценный ролик к фильму "Король воров". Картина снята по мотивам реального ограбления в Лондоне.

В фильме идет речь о краже украшений из сейфов в лондонском ювелирном квартале Хаттон-Гарден в 2015 году. Преступниками оказалась банда пенсионеров.

Главную роль в фильме сыграет Майкл Кейн. Также в картине появятся Майкл Гэмбон, Чарли Кокс и Джим Бродбент. Режиссером картины выступил создатель Вселенной Стивена Хокинга – Джеймс Марш.

В реальной истории об ограблении пенсионеры украли драгоценностей на 14 миллионов фунтов. Команду возглавил 76-летний Брайан Ридер. Мужчина не попал на суд из-за инсульта.

Премьера фильма должна состоятся 14 сентября 2018 года.

Напомним, на большие экраны вышла долгожданная комедия "Восемь подруг Оушена", в котором снялись суперзвезды Рианна, Сандра Баллок, Кейт Бланшетт, Мэтт Деймон и другие.