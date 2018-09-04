"Как получится": что известно о приквеле "Игры престолов"
Пилотную серию спин-оффа они собираются снять еще до премьеры финального сезона "Игры престолов"
Недавно канал HBO сообщил о пяти потенциальных спин-оффах своего фэнтезийного проекта "Игра престолов", однако лишь один из них получил зеленый свет, над которым работает сценарист Джейн Голдман.
Это подтвердил в своем интервью с журналом Entertainment Weekly программный директор телеканала Кейси Блойз:
И раскрыл, что пилотную серию спин-оффа они собираются снять еще до премьеры финального сезона "Игры престолов":
Отметим, что Голдман наиболее известна благодаря написанию сценариев к фильмам "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Пипец" и "Kingsman: Тайная служба".
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События ее спин-оффа будут происходить в Вестеросе за 8 тысяч лет до убийства Неда Старка и Войны пяти королей, то есть новый сериал будет приквелом хитового фэнтези.
Напомним, режиссера и актерского состава у проекта пока нет. Но естественно, никто из состава "Игры престолов" в приквеле не появится.