"Как получится": что известно о приквеле "Игры престолов"

Пилотную серию спин-оффа они собираются снять еще до премьеры финального сезона "Игры престолов"

Кадр из сериала "Игра престолов"

Недавно канал HBO сообщил о пяти потенциальных спин-оффах своего фэнтезийного проекта "Игра престолов", однако лишь один из них получил зеленый свет, над которым работает сценарист Джейн Голдман.

Это подтвердил в своем интервью с журналом Entertainment Weekly программный директор телеканала Кейси Блойз:

"Я не жду никаких движений относительно других приквелов, пока мы не увидим, каким получился", – отметил он.

И раскрыл, что пилотную серию спин-оффа они собираются снять еще до премьеры финального сезона "Игры престолов":

"Мы с нетерпением ждем [начала работы] над этим пилотом. Мы надеемся, что его съемки пройдут в первой четверти 2019 года", – сказала Блойз.

Отметим, что Голдман наиболее известна благодаря написанию сценариев к фильмам "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Пипец" и "Kingsman: Тайная служба".

События ее спин-оффа будут происходить в Вестеросе за 8 тысяч лет до убийства Неда Старка и Войны пяти королей, то есть новый сериал будет приквелом хитового фэнтези.

Напомним, режиссера и актерского состава у проекта пока нет. Но естественно, никто из состава "Игры престолов" в приквеле не появится.